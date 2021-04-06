تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم يحصل نتنياهو أو خصومه على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب الانتخابات الأخيرة التي لم تنته بفوز واضح لأحد.

وقد حصل نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على العدد الأكبر من تزكيات نواب البرلمان (الكنيست) لتشكيل الحكومة.

وفي الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، لم يحصل نتنياهو أو أحزاب المعارضة على العدد الكافي من الأصوات من أجل الاضطلاع بتشكيل حكومة.

وكانت هذه الانتخابات الرابعة التي تُجرى في إسرائيل خلال سنتين.

ويأتي تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت يخضع لمحاكمة بتهم التزوير والرشوة وخيانة الأمانة. وكان قد رفض التهم الموجهة إليه مدعيا أنها ذات دوافع سياسية.

وأمام زعيم حزب الليكود 28 يوما لمحاولة الحصول على دعم كاف من أحزاب البرلمان لتشكيل ائتلاف حاكم، ويمكنه طلب التمديد لأسبوعين آخرين. وفي حال فشله، تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر.

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لدى إعلانه تكليف نتنياهو إنه يفعل هذا على الرغم من عدم اقتناعه بأن لدى أي من المرشحين "فرصة واقعية لتشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست".

ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزب "يمينا" اليميني القومي الذي يقوده منافس سياسي، وكذلك دعم "القائمة العربية الموحدة" من أجل الحصول على أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة. ولم يُعلن أي من الطرفين استعداده لدعم نتنياهو.