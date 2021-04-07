طهران تؤكد تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر

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أكدت طهران تعرض سفينة إيرانية لـ"انفجار" في البحر الأحمر، بعد يوم من نشر تقارير عن استهدافها بألغام بحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "وقع الانفجار الثلاثاء بالقرب من ساحل جيبوتي، ولم يسفر عن خسائر بشرية".

وأوضح المتحدث أنها سفينة تجارية تحمل اسم "ساويز".

وأضاف أن السفينة موجودة في المكان من أجل تأمين المنطقة البحرية ضد القراصنة. ويجري التحقيق في الحادث".

وهذا الهجوم هو الأخير في سلسلة هجمات مزعومة على سفن نقل إسرائيلية أو إيرانية منذ نهاية شهر فبراير/شباط، وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية عنها.

ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على الحادث الأخير، لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الثلاثاء.

ووقعت الحوادث بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في شهر يناير/كانون ثاني وتعهده بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في حال التزامها الكامل.

ووقع الاتفاق النووي عام 2015 مع ستة أطراف دولية، ولكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه في عام 2018، في خطوة لاقت ترحيبا من إسرائيل.