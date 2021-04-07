دبي ترحل 13 سائحا أجنبيا بسبب التقاط صور عارية في شرفة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تطبق دبي قوانين صارمة لا يستثنى منها السائحون

أكد السلطات في دبي أن المجموعة التي قُبض عليها بسبب التقاط صور لهم وهم عراة في شرفة أحد المباني، سوف يُرحلون من البلاد.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 12 امرأة أوكرانية على الأقل ورجل روسي بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر هذه المجموعة أثناء التقاط صور عارية في إحدى الشرفات في مبنى بمنطقة دبي مارينا.

ووجهت إلى المجموعة التي صورت هذا الفيديو اتهامات بنشر الفجور، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة 5000 درهم.

ورغم شهرتها كوجهة سياحية يقصدها الكثيرون من جميع أنحاء العالم، تطبق دبي قوانين صارمة. كما تطبق القوانين على كل من يعيش على الأراضي الإماراتية دون أي استثناءات للسائحين.

والتقطت الصور التي أثارت الاهتمام بهذا الحدث لعدد من النساء ومعهم مصور فوتوغرافي في إحدى الشرفات لكن باقي جنسيات المتورطين في الواقعة لم تتأكد بعد.

وقالت الشرطة إن هذه الصورة "لا تعكس قيم وأخلاقيات المجتمع الإماراتي".

وتوجه مسؤولون من الخارجية الأوكرانية لزيارة النساء اللائي ألقي القبض عليهن، كما عقدوا اجتماعا مع رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في دبي.

في غضون ذلك، أكد المركز الإعلامي في دبي أن المتهمين سوف يرحلون من البلاد.

وقال المركز في بيان صادر في هذا الشأن: "انتهت تحقيقات النيابة العامة في الصور المنشورة في الفترة الأخيرة، والتي مثلت انتهاكا لقانون الإمارات. وتقرر ترحيل المتورطين في هذه الواقعة من الإمارات العربية المتحدة. ولن تصدر المزيد من التصريحات الرسمية حول هذا الأمر".

وغالبا لا تلجأ الإمارات إلى الترحيل الفوري للأجانب من البلاد، لكن تتم تسوية أي مخالفات من خلال عملية تقاضي قبل اتخاذ القرار النهائي بالترحيل.

وجاءت هذه الواقعة الصادمة قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تلقي السلطات فيها القبض على سائح في دبي.