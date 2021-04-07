حمزة بن الحسين: الملك عبد الله "مصدوم وغاضب" بسبب قضية أخيه

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سعى الملك عبد الله إلى طمأنة الأردنيين (صورة أرشيفية)

أعرب ملك الأردن عن شعوره بـ"صدمة وألم وغضب" بسبب قضية أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، المتهم بـ"التآمر على سلطات البلاد".

وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب للأمة بثه التلفزيون وقرأه مذيع بقناة "المملكة"، إن: "أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".

وأضاف: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".

وسعى الملك إلى طمأنة الأردنيين، قائلا إن البلد آمن ومستقر"، وأن "الفتنة وئدت".

وقبل بث خطاب الملك، جاء في تقرير للقناة أن "الرسالة للأردنيين" تأتي بعدما تعهد الأمير حمزة بالولاء لأخيه الملك في خطاب بتاريخ 5 أبريل/ نيسان.

وتداولت وسائل إعلام محلية الخطاب بعد يومين من اتهام السلطات لولي العهد السابق بـ"التآمر" رفقة مساعدين بارزين مع "جهات أجنبية" ضد "استقرار" المملكة.

وحظر المدعي العام الأردني يوم 6 أبريل/ نيسان النشر في قضية الأمير حمزة، وتداول أي مواد عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُستثنى من الحظر البيانات الرسمية.

وكان الأمير حمزة قال يوم 3 أبريل/ نيسان في تسجيل مصور إنه يخضع للإقامة الجبرية.

وقال الملك في خطابه الأربعاء إن: "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".

وأضاف أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة المالكة بـ"أن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".