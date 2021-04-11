الملف النووي الإيراني: "مشكل كهربائي" يسبب حادثا في منشأة نطنز

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، منشأة نطنز أهم محطة في البرنامج النووي الإيراني

أفادت تقارير من إيران بوقوع حادث في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين قولهم إن "الشبكة الكهربائية في منشأة نطنز وقعت فيها مشكلة".

وقال المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال فندي، لوكالة رويترز: "إن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو أي تسرب إشعاعي".

وتقع منشأة نطنز في صحراء محافظة أصفهان وسط البلاد، وشب فيها حريق العام الماضي.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت السبت الشروع في استعمال أجهزة طرد مركزي متطورة تسرع عملية تخصيب اليورانيوم.

وتعد نطنز أهم منشآت البرنامج النووي الإيراني، وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف كمال فندي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث".

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي شب حريق في المنشأة، وصفته إيران بأنه محاولة لتخريب برنامجها النووي.

وفي عام 2010 عثر على الفيروس الالكتروني، ستكس نت، الذي يعتقد أنه من تطوير الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد استعماله في الهجوم على نطنز.

وتسعى واشنطن وطهران إلى إحياء الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى في عام 2015، بعدما تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأعاد العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وزاد عليها أخرى.

وردت إيران على العقوبات الأمريكية بخرق العديد من بنود الاتفاق النووي. وأظهر الجانبان مواقف متصلبة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي، من أجل بحث سبل العودة إلى الالتزام الكامل بالشروط المتفق عليها.

وعبر الرئيس، حسن روحاني، عن التزام بلاده بمنع انتشار الأسلحة النووية، وهو يدشن مرحلة متطورة من تخصيب اليورانيوم في نطنز، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.

"مخالفة للاتفاق النووي"

دشنت إيران يوم السبت رسمياً أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".

وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس حسن روحاني يتفقد الإنجازات النووية لبلاده

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوبي العاصمة طهران. وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.