حادث تصادم طريق أسيوط- البحر الأحمر: مصرع 20 شخصا على الأقل في حادث سير بمحافظة أسيوط جنوبي مصر

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، TWITTER التعليق على الصورة، صورة متداولة للحافلة سبب الحادث متفحمة تماما مما أدى لمصرع 20 من ركابها

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل بمدخل محافظة أسيوط بصعيد مصر مما أدى إلى اشتعال الحافلةوتفحمها بالكامل.

وأعلن محافظ أسيوط عصام سعد، وقوع الحادث على الطريق الصحراوى الشرقى عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بأكثر 31 سيارة إسعاف، منها 11 سيارة من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين.