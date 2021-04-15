حادث قطار منيا القمح: 15 مصابا بعد خروج قطار عن القضبان

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صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، سقوط إحدى عجلات القطار أدت لخروج عربتين عن القضبان

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 15 شخصا في حادث خروج قطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، مساء الأربعاء، ولم يتم تسجيل أي وفيات.

وأكدت الوزارة خروج ستة مصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.

ونفى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأخبار التي تحدثت عن اصطدام قطارين أو وجود قطار معطل في الطريق.

وقال في تصريحات صحفية إن إحدى عجلات القطار 339 "المنصورة - القاهرة"، سقطت عن القضيب ما أدى إلى وقوف القطار، لافتا إلى عدم سقوط قتلى.

وأضاف رسلان، أن الواقعة حدثت في منطقة تجديدات الإشارات، لافتا إلى أنه جار رفع العجلة وإعادة الحركة لطبيعتها.

حوادث متكررة

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عددا من حوادث الطرق والقطارات أدت إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، كان آخرها حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق محافظة أسيوط جنوبي مصر، مما أدى إلى تفحمها ومصرع 20 شخصا وإصابة آخرين.

وفي 26 مارس الماضي، قتل وأصيب العشرات في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وتُعزى أسباب حوادث القطارات في مصر في معظم الحالات إلى أخطاء بشرية، وإلى قِدم منظومة السكك الحديدية المصرية بمعظم مكوناتها.