حادث قطار طوخ: سقوط عشرات القتلى والجرحى في ثالث حادث من نوعه خلال شهر

قبل ساعة واحدة

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قتل 8 وأصيب العشرات في حادث خروج قطار عن القضبان في رحلته من القاهرة إلى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية شرقي دلتا مصر.

وخرج القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان رسمي عن إصابة 103 أشخاص في حصيلة أولية حتى الآن، فيما أشارت تقارير إلى سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية إنها دفعت بأكثر من 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي الحادث.

وأكدت التقارير أن القطار خرج عن القضبان لأسباب غير معروفة ولم يصطدم بقطارات أخرى أو أي عوائق في الطريق.

الوزير "لن أهرب"

وتوجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات المصري، إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته.

وقال الوزير في تصريحات صحفية فور وقوع الحادث: " سيتم محاسبة جميع المسؤولين المتسببين في الحادث".

وشدد على أنه "لن يهرب من المسؤولية"، وأضاف "نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين".

الثالث في أقل من شهر

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ويعد هذا الحادث هو ثالث حوادث القطارات التي تشهدها مصر في أقل من شهر.

وتسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، الأربعاء الماضي، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.