القدس الشرقية: عشرات الجرحى في اشتباكات بين الفلسطينيين ومتطرفين يهود رددوا "الموت للعرب"

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأجواء في القدس متوترة منذ أيام

أصيب أكثر من مئة في اشتباكات عنيفة بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وعناصر من المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية.

فقد اعترض مئات القوميين المتطرفين اليهود الخميس مظاهرة للفلسطينيين في مدينة باب العامود، وهم يرددون "الموت للعرب".

وتدخلت الشرطة الإسرائيلية للفصل من الطرفين وألقت القنابل الصوتية على المتظاهرين، الذين رشق بعضهم أفراد الشرطة بالقارورات.

واعتقلت أجهزة الأمن عددا من المتظاهرين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 100 فلسطيني على الأقل أصيبوا في الأحداث، من بينهم 21 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويسود التوتر الأجواء في المدينة منذ أيام.

واتهم الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بمحاولة منعهم من إقامة سهرات رمضان المعتادة في شوارع وأحياء باب العامود، المعروف أيضا ببوابة دمشق، التي تعد من بين أهم المواقع التاريخية في مدينة القدس العتيقة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة قوله إن أجهزة الأمن: "ستتعامل بصرامة مع جميع أشكال العنف والشغب".