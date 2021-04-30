قتلى ومصابون في تدافع أثناء احتفال يهودي في إسرائيل
أفادت التقارير الواردة من إسرائيل بمقتل ما لا يقل عن 38 شخصا وإصابة العشرات في تدافع في احتفال ديني لليهود الحاسيديم.
وتجمع عشرات الآلاف عند سفح جبل الجرمق في شمال إسرائيل للاحتفال.
وتُظهر صور من مكان الحادث العديد من الجثث مصفوفة على الأرض.
وواجهت فرق الطوارئ صعوبة في إجلاء المصابين بسبب الحشود الكثيفة في المكان.
وحُظر الاحتفال السنوي في العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.
وكان هناك قلق من احتمال أن تتسبب الحشود الضخمة في زيادة انتشار الفيروس.