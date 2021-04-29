محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

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أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات النيابية التي كان يُفترض أن تُجرى الشهر المقبل.

وألقى عباس باللوم على إسرائيل لرفضها السماح للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية المحتلة.

ويقول الإسرائيليون إنهم يحترمون العملية الانتخابية، واتهموا القيادة الفلسطينية بالفشل في الانخراط في نقاش جاد حول إجراء الانتخابات.