بالصور: درب الآلام بمناسبة الجمعة العظيمة في القدس

قبل 11 دقيقة

بعد ما يقرب الشهر على احتفال الكاثوليك بعيد الفصح، يتذكر الأرثوذوكس اليوم صلب المسيح من روسيا واليونان إلى مصر وسوريا ولبنان.

في القدس، جابت الشوارع مسيرة درب الصليب التي شارك بها المسيحيون من أتباع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية.

بعد مسيرة درب الجلجلة التي يعتقد أن المسيح مشى فيها قبل صلبه، زار المصلون ما يعتقد أنه قبره في المدينة القديمة.

وكانت الاحتفالات بأسبوع الآلام والقيامة في القدس اقتصرت على أعداد قليلة جداً من المشاركين العام الماضي، بسبب وباء كورونا.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، راهبات في مدينة القدس يوم الجمعة العظيمة

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تبدأ المسيرة من مكان محاكمة المسيح من قِبل بيلاطس البنطي وتعبر المسيرة في درب الآلام حتى الوصول إلى موضع الصلب.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تتواصل الذكرى اليوم بصلوات انزال الجسد المقدس الى القبر وصلاة الجناز مساءً

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أتباع كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية يشاركون في الزياح

صدر الصورة، AFP

صدر الصورة، AFP