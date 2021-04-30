بالصور: درب الآلام بمناسبة الجمعة العظيمة في القدس
بعد ما يقرب الشهر على احتفال الكاثوليك بعيد الفصح، يتذكر الأرثوذوكس اليوم صلب المسيح من روسيا واليونان إلى مصر وسوريا ولبنان.
في القدس، جابت الشوارع مسيرة درب الصليب التي شارك بها المسيحيون من أتباع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية.
بعد مسيرة درب الجلجلة التي يعتقد أن المسيح مشى فيها قبل صلبه، زار المصلون ما يعتقد أنه قبره في المدينة القديمة.
وكانت الاحتفالات بأسبوع الآلام والقيامة في القدس اقتصرت على أعداد قليلة جداً من المشاركين العام الماضي، بسبب وباء كورونا.