الشيخ جراح: إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات في القدس

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters

أصيب أكثر من 200 فلسطيني في اشتباكات في القدس.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

وحدثت غالبية الإصابات في ساحة المسجد الأقصى، حيث استخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة، فيما كانت الحشود تقذف الزجاجات والحجارة.

ووردت أنباء عن إصابة عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

واندلع العنف كذلك في موقع الإجلاء المحتمل بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأقامت منظمة الهلال الأحمر مستشفى ميدانيا بعدما امتلأت المستشفيات المحلية بالمصابين.