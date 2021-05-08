غضب إثر ظهور مقطع فيديو لمراهق من جنوب السودان يتعرض للإهانة في القاهرة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Tiktok التعليق على الصورة، أثار مقطع الفيديو غضبا واسعا

احتُجز عدد من الأشخاص في مصر بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع يظهر مراهقًا من جنوب السودان يتعرض للاعتداء اللفظي والجسدي.

وأثار المشهد حالة من الغضب مما أدى إلى أن تفتح سفارة دولة جنوب السودان في القاهرة تحقيقا في الواقعة.

وخلصت السفارة إلى أن مقطع الفيديو، الذي يبدو أنه ظهر لأول مرة على تيك توك، يصور أكوك كول، وهو طالب لجوء يبلغ من العمر 14 عامًا وعائلته مسجلة لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في مصر.

وتم تصوير الحادث يوم الجمعة الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وظهر فيه الصبي وهو يتعرض للسب والضرب ويجبر على غسل الأطباق.

وقالت السفارة: "أعضاؤه التناسلية تعرضت أيضًا لمصدر لهب".

وقال جوزيف موم ماجاك، سفير جنوب السودان في مصر، في رسالة نُشرت على تويتر إنه اتخذ إجراءات لضمان سلامة أكوك كول وعائلته.

وقال: "اعتقلت السلطات الجناة وأحتجزتهم لمدة أسبوعين للتحقيق".