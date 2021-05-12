أحداث القدس: إسرائيل تفرض حالة الطوارئ في اللد مع انتشار الاضطرابات

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الغارات الإسرائيلية دمرت برج هنادي في غزة.

أعلنت إسرائيل عن فرض حالة الطوارئ في مدينة اللد في وسط البلاد بعد أحداث شغب ومواجهات بين العرب واليهود في المدينة الإسرائيلية، مع تصاعد الصراع بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.

وأضرمت النيران في بعض السيارات، وتوفي أب فلسطيني وابنته، يحملان الجنسية الإسرائيلية، عندما أصاب صاروخ سيارتهما.

وأطلق مسلحون فلسطينيون مئات الصواريخ على أهداف في عمق إسرائيل بينما شنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة على غزة.

وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في بعض أسوأ أحداث عنف منذ سنوات.

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف المسلحين في غزة ردا على الهجمات الصاروخية على القدس ومناطق أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا أكثر من 1000 صاروخ باتجاه وسط إسرائيل وجنوبها منذ مساء الاثنين، عندما تصاعد القتال فجأة.

وقال مسلحون فلسطينيون إنهم استهدفوا مدينة تل أبيب الإسرائيلية، بعد أن دمرت غارة جوية إسرائيلية برجا في قطاع غزة الثلاثاء.

وانهار برج ثان في قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أخرى.

وأنذر السكان بإخلاء برج الجوهرة، المكون من 12 طابقا. لكن مسؤولي الصحة يقولون إنه لا يزال هناك قتلى من المدنيين.

وقال مسلحون فلسطينيون إن أكثر من 200 صاروخ أطلق على تل أبيب، وبئر السبع، بعد هجوم البرج.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صافرات الإنذار توالت في المدن الجنوبية في إسرائيل.

واندلع القتال بعد أسابيع من التوتر المتصاعد الذي أججته مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس.

وحث المجتمع الدولي الجانبين على وقف التصعيد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إن هناك "تصعيدا نحو حرب شاملة".

وقُتل 35 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 10 أطفال، وخمسة إسرائيليين, في أحداث العنف حتى الآن، وفقا لمسؤولي الصحة.

ماذا حدث في اللد؟

اندلعت احتجاجات فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية في مدينة اللد القريبة من تل أبيب، وتصاعدت إلى شغب واسع النطاق، ألقى خلاله متظاهرون الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الصوت.

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب جنازة فلسطيني توفي خلال الاضطرابات في المدينة في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة هاآريتس الإسرائيلية أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

وقالت الشرطة إنه مع حلول الليل تدهور الوضع في اللد.

وقتل صباح الأربعاء أب يبلغ من العمر 52 عاما وابنته البالغة من العمر 16 عاما عندما أصاب صاروخ سيارتهما، مما أدى أيضا إلى إصابة الأم بجروح خطيرة، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيران أضرمت في معابد يهودية وعدة محلات تجارية، بينما قالت وكالة رويترز للأنباء إن هناك تقارير عن يهود رجموا سيارة كان يقودها مواطن فلسطيني بالحجارة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشييع جنازة رجل قتل في أحداث الشغب في اللد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مسؤولو الصحة الفلسطينيون يقولون إن أطفالا قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء عن فرض حالة الطوارئ في اللد. واستقدمت شرطة الحدود الإسرائيلية من الضفة الغربية.

وقالت التايمز أوف إسرائيل إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة سلطات الطوارئ في التعامل مع فلسطيني الداخل منذ عام 1966.

وأثار الصراع بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين في غزة اضطرابات بين الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، مما أدى إلى احتجاجات.

كما كانت هناك اضطرابات في مدن أخرى بها عدد كبير من السكان الفلسطينيين، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن عمدة اللد، يائير ريفيفو، قوله: "على كل إسرائيل أن تعلم أن هذا فقدان كامل للسيطرة. اندلعت الحرب الأهلية في اللد".