فيروس كورونا: بدء حظر تجوال في العراق إثر ارتفاع معدلات الإصابة

قبل ساعة واحدة

بدأ الأربعاء حظر تجوال شامل في العراق، إثر زيادة انتشار فيروس كورونا، إذ أصبح معدل الإصابة نحو 5000 حالة يوميا.

ومن المقرر أن يستمر الحظر عشرة أيام، تشمل عيد الفطر.

وشهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد إغلاق كافة الطرق، ومن بينها الطرق من وإلى إقليم كردستان.

كما نشرت السلطات دوريات للشرطة في الأحياء السكنية لمنع التجمعات. وأُغلقت جسور بغداد الـ13 الرابطة بين جانبي العاصمة، باستثناء جسرين.

وشددت الجهات المختصة إجراءاتها في الشوارع تطبيقاً للحظر الصحي في البلاد، مع إقرار غرامات مالية على المخالفين، تصل إلى ما يعادل 80 دولاراً أمريكيا.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، لقناة العراقية الحكومية إن "الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة، والسماح بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، فضلا عن استثناء الإعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من إجراءات الحظر".

وتضمنت القرارات السماح للمخابز وبعض المتاجر والصيدليات المرخصة بالعمل حتى السابعة مساءً أثناء فترة حظر التجوال.

وأبدى عدد كبير من أصحاب الدخل المحدود امتعاضهم من هذه الإجراءات، قائلين إنها تؤثر بصورة مباشرة على واقعهم المعيشي في ظل ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية.