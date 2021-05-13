بالصور: صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

قبل ساعة واحدة

أدى نحو 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، صباح الخميس، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP التعليق على الصورة، وصل المصلون الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP التعليق على الصورة، أطفال يتحلقون حول بائع بالونات في ساحة المسجد الأقصى صباح الخميس

وبدأ المصلون بالتوافد إلى باحات المسحد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، للمشاركة في صلاة العيد، بالرغم من أعمال العنف التي شهدتها القدس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP التعليق على الصورة، تخلل الصلاة رفع أعلام فلسطينية

وشاركت الجموع بأداء صلاة الغائب حداداً على من قتلوا في أحداث العنف خلال الأيام الماضية.

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها"، بحسب وكالة الأبناء الفلسطينية.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP التعليق على الصورة، طفلات فلسطينيات ينفخن البالونات في ساحة المسجد فجر الخميس

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد بأمر من السلطات الإسرائيلية.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP

وعلت التكبيرات وسط حشود المصلين، تزامناً مع هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP

يأتي ذلك بعد تضييقات على الصلوات الجماعية فرضها وباء كورونا العام الماضي، في حين ما زالت بعض الدول تفرض شروطاً على الصلوات العامة بمناسبة الأعياد بسبب الظروف الوبائية.