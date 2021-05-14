قصف عنيف على غزة والقطاع "في حالة حرب حقيقية"

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عائلات فلسطينية تنزح من منازلها في شمال غزة

تتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الخامس على التوالي، إذ يعيش القطاع "حالة حرب حقيقية"، بحسب مراسل بي بي سي نيوز عربي في غزة.

وشهد القطاع قصفاً شرساً ليل الخميس وفجر الجمعة، بينما كانت دفعات الصواريخ تنطلق من القطاع في اتّجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، لا سيما الجنوبية منها.

وقال مراسل بي بي سي في غزة إن قصفا عنيفا تشهده مناطق في شمالي وشرقي غزة، باستخدام زوارق حربية وطائرات مقاتلة ومروحيات، كما أظهرت لقطات فيديو انفجارات تضيء سماء مدينة غزة.

واستهدف القصف بسلاح المدفعية، جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، بعدما قصفت أكثر من 160 طائرة حربية نحو 200 هدف دفعة واحدة.

فيما أعلنت حماس اطلاق 90 صاروخاً دفعة واحدة، والبدأ باستخدام الصواريخ طويلة المدى.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ نحو 119، من بينهم 27 طفلاً، فيما يسود قلق من استنزاف الموارد الطبية داخل القطاع المحاصر.

وبلغ عدد الصواريخ التي انطلقت من غزّة حتّى الآن نحو 1750 بحسب الجيش الإسرائيلي الذي نفّذ أكثر من 600 ضربة على القطاع المحاصر الذي يقطنه قرابة مليوني شخص.

وحصل لبعض لوقت لغط حول توغّل لقوّات إسرائيليّة في قطاع غزة المحاصر أعلنه المتحدث باسم الجيش، قبل أن يتراجع ويقول إنّ الجنود لم يدخلوا القطاع، بل حصل خطأ داخلي "في التواصل"، بحسب فرانس برس.

ونشر الجيش الإسرائيلي الخميس دبابات ومركبات مدرّعة على طول الحاجز الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أمر بإجراء "تعزيز مكثف" لقوات الأمن لقمع الاضطرابات الداخلية، وتم اعتقال ما يزيد على 400 شخص.

وتمركزت وحدتان من قوات المشاة ووحدة مدرعة على مقربة من الحدود مع غزة يوم الخميس، كما استدعي نحو 9 آلاف فرد من جنود الاحتياط.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تفقّد الخميس موقع بطّارية لمنظومة "القبة الحديد" المضادّة للصواريخ في وسط البلاد، "سيستغرق الأمر وقتاً، لكنّنا سنُعيد الاطمئنان إلى إسرائيل".

وقتل ثمانية أشخاص في الجانب الإسرائيلي منذ الاثنين، بينهم طفل وجندي.

وكانت حماس أعلنت إطلاق صاروخ "عياش 250" الذي يتجاوز مداه 250 كلم في اتّجاه مطار رامون في جنوب إسرائيل، ثاني أكبر مطار في الدولة العبرية، رداً على مقتل عدد من قادتها الأربعاء و"نصرة للمسجد الأقصى"، وفق بيان لها.

ودعت الولايات المتحدة رعاياها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل بسبب أعمال العنف.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس إلى "وقف التصعيد والأعمال العدائية فورا في غزة وإسرائيل".

وبعد طول أخذ ورد، أُعلِن أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً افتراضيّاً علنيّاً حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأحد. وكان الاجتماع مقرّراً الجمعة، لكنّ الولايات المتحدة فضلت إرجاءه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، آثار صواريخ حماس في عسقلان

وأطلقت ليل الخميس ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الصواريخ سقطت في البحر قبالة سواحل البلاد الشماليّة.