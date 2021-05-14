السنغاليون يحتفلون بالعيد بأزياء على الموضة

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صدر الصورة، Ricci Shryock

في السنغال ذات الأغلبية المسلمة، يحتفل الرجال والنساء بالعيد بارتداء على ملابس جديدة مصنوعة خصيصًا لهذه المناسبة. ويعرف العيد بالسنغالية باسم كوريتي. التقط المصور الصحفي ريتشي شريوك هذه الصور للاحتفال بالعيد في داكار.

صدر الصورة، Ricci Shryock

رقية، البالغة من العمر 22 عامًا، تعمل في مطعم. في هذه الصورة تنتظر حافلة في العاصمة داكار بملابسها الجديدة الخاصة للاحتفال بالعيد. بعد صلاة الفجر في المسجد، تشوي العديد من العائلات اللحوم في المنزل من أجل وليمة ضخمة بعد الظهر. مع غروب الشمس، يتجول كل من الأطفال والبالغين في الحي الذي يقيمون فيه يحيون بعضهم البعض بينما يتباهون بأزيائهم الجديدة.

صدر الصورة، Ricci Shryock

بوبكر ديالو ، 23 سنة، رجل أعمال في صناعة المواد الغذائية. يتمتع ديالو بالتقليد السنوي في السنغال المتمثل في الحصول على ثوب جديد، أو رداء طويل مصنوع للاحتفال بالعيد. هذا البوبو مصنوع من مادة "بازين" واستغرق قصه وتطريزه من قبل خياط محلي أسبوعين.

صدر الصورة، Ricci Shryock

خدي ضيوف (إلى اليسار) عاملة تنظيف تقول إنه من المهم الحصول على فستان جديد للعيد لإبهار زوجها. أيساتو سيسي (في الوسط) لديها ثلاثة أطفال وقضت اليوم في إعداد الطعام للعائلة والأصدقاء. في المساء، كانت قادرة على الاسترخاء والجلوس في الخارج بملابسها الجديدة ، ومشاهدة الناس يمرون.

صدر الصورة، Ricci Shryock

يحصل سائق سيارة الأجرة فالو سيني ، 44 عامًا ، على زي تقليدي، يعرف باسم بوبو، جديد كل عام. وهذه المرة أنفق 45000 فرنك أفريقي (85 دولارا).وقال "نحتفل بنهاية شهر رمضان، لكننا لا نريد أن ينتهي. نريد أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى". صلى هذا العام من أجل وقف انتشار كوفيد 19، وعدم ظهور أي أمراض أخرى.

صدر الصورة، Ricci Shryock

قالت دينابا بالديفي "في الوقت الحالي، من الصعب الاحتفال مع عائلتك، لذلك من المهم أن تصنع بوبو جديدًا لطيفًا للحفلة".وقالت طالبة الفلسفة البالغة من العمر 24 عامًا إن مفكرها المفضل هو سقراط.

صدر الصورة، Ricci Shryock

مامادو ديوكامي، 60 عامًا، فني صوت في محطة تلفزيون محلية. يرتدي مامادو هذا البوبو، الذي يمتلكه منذ حوالي ثلاث سنوات مع ما يسميه "قبعة الهوسا" من النيجر، واشترها مؤخرا من جالية نيجيرية كبيرة في داكار.

صدر الصورة، Ricci Shryock

مامادو ديخامي يرتدي ملابس العيد ممسكا مسبحة.

صدر الصورة، Ricci Shryock

بعد صلاة الفجر في داكار، يقف تييرنو محمد سانوغو البالغ من العمر 10 أعوام (يسار) بجانب المحاسب أداما تراوري وابنه بابا، ومعهم يورو البالغ من العمر 23 عامًا.يقول أداما: "لقد حان الوقت للاستمتاع". ويضيف ثيرنو: "والتفكير في الله".

صدر الصورة، Ricci Shryock

امرأة تساعد أدجا أسيزي في تعديل حجابها. استقبلت أدجا، وهي في الستينيات من عمرها، ولديها وثلاثة أطفال.

صدر الصورة، Ricci Shryock

يقول الطالب سام آما فاي، البالغ من العمر تسعة عشر عاما، وهو يرتدي زي البوبو الجديد، إنه متحمس للاحتفال بالعيد بعد انقضاء شهر الصيام.

صدر الصورة، Ricci Shryock