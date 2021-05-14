السنغاليون يحتفلون بالعيد بأزياء على الموضة
في السنغال ذات الأغلبية المسلمة، يحتفل الرجال والنساء بالعيد بارتداء على ملابس جديدة مصنوعة خصيصًا لهذه المناسبة. ويعرف العيد بالسنغالية باسم كوريتي. التقط المصور الصحفي ريتشي شريوك هذه الصور للاحتفال بالعيد في داكار.
رقية، البالغة من العمر 22 عامًا، تعمل في مطعم. في هذه الصورة تنتظر حافلة في العاصمة داكار بملابسها الجديدة الخاصة للاحتفال بالعيد. بعد صلاة الفجر في المسجد، تشوي العديد من العائلات اللحوم في المنزل من أجل وليمة ضخمة بعد الظهر. مع غروب الشمس، يتجول كل من الأطفال والبالغين في الحي الذي يقيمون فيه يحيون بعضهم البعض بينما يتباهون بأزيائهم الجديدة.
بوبكر ديالو ، 23 سنة، رجل أعمال في صناعة المواد الغذائية. يتمتع ديالو بالتقليد السنوي في السنغال المتمثل في الحصول على ثوب جديد، أو رداء طويل مصنوع للاحتفال بالعيد. هذا البوبو مصنوع من مادة "بازين" واستغرق قصه وتطريزه من قبل خياط محلي أسبوعين.
خدي ضيوف (إلى اليسار) عاملة تنظيف تقول إنه من المهم الحصول على فستان جديد للعيد لإبهار زوجها. أيساتو سيسي (في الوسط) لديها ثلاثة أطفال وقضت اليوم في إعداد الطعام للعائلة والأصدقاء. في المساء، كانت قادرة على الاسترخاء والجلوس في الخارج بملابسها الجديدة ، ومشاهدة الناس يمرون.
يحصل سائق سيارة الأجرة فالو سيني ، 44 عامًا ، على زي تقليدي، يعرف باسم بوبو، جديد كل عام. وهذه المرة أنفق 45000 فرنك أفريقي (85 دولارا).وقال "نحتفل بنهاية شهر رمضان، لكننا لا نريد أن ينتهي. نريد أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى". صلى هذا العام من أجل وقف انتشار كوفيد 19، وعدم ظهور أي أمراض أخرى.
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قالت دينابا بالديفي "في الوقت الحالي، من الصعب الاحتفال مع عائلتك، لذلك من المهم أن تصنع بوبو جديدًا لطيفًا للحفلة".وقالت طالبة الفلسفة البالغة من العمر 24 عامًا إن مفكرها المفضل هو سقراط.
مامادو ديوكامي، 60 عامًا، فني صوت في محطة تلفزيون محلية. يرتدي مامادو هذا البوبو، الذي يمتلكه منذ حوالي ثلاث سنوات مع ما يسميه "قبعة الهوسا" من النيجر، واشترها مؤخرا من جالية نيجيرية كبيرة في داكار.
مامادو ديخامي يرتدي ملابس العيد ممسكا مسبحة.
بعد صلاة الفجر في داكار، يقف تييرنو محمد سانوغو البالغ من العمر 10 أعوام (يسار) بجانب المحاسب أداما تراوري وابنه بابا، ومعهم يورو البالغ من العمر 23 عامًا.يقول أداما: "لقد حان الوقت للاستمتاع". ويضيف ثيرنو: "والتفكير في الله".
امرأة تساعد أدجا أسيزي في تعديل حجابها. استقبلت أدجا، وهي في الستينيات من عمرها، ولديها وثلاثة أطفال.
يقول الطالب سام آما فاي، البالغ من العمر تسعة عشر عاما، وهو يرتدي زي البوبو الجديد، إنه متحمس للاحتفال بالعيد بعد انقضاء شهر الصيام.
آمي بادجي البالغة من العمر 27 عامًا ترتدي ملابس العيد الجديدة ذات اللون الأزرق الفاتح.