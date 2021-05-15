العنف في غزة: مقتل سبعة بينهم أطفال استهدفت غارات إسرائيلية منزلهم

15 مايو/ أيار 2021، 02:38 GMT جدّد في قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، دمر القصف الجوي الإسرائيلي الكثير من المنازل في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في الساعات الأولى من صباح السبت في مخيم للاجئين غربي قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، مدير الشؤون الصحية في غزة إنها "مذبحة لنساء وأطفال في منازلهم أودت بحياة أربعة أطفال وعدد من النساء".

وأطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ في اتجاه مدينة بئر سبع جنوبي إسرائيل.

وانطلقت صافرات الإنذار في مدن المنطقة الجنوبية في إسرائيل للتحذير من الصواريخ القادمة من غزة التي أعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاقها.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "أطلقنا صواريخ على بئر سبع ردا على استهداف منزل آمن في مخيم الشاطئ".

وقالت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الغارات الإسرائيلية قصفت مسجدا.

ويستمر القتال لليلة الخامسة على التوالي دون ظهور مؤشرات على اقتراب نهايته، إذ أكدت السلطة الفلسطينية مقتل 11 شخصا في مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي غزة، بلغ عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية 128 شخصا، بينهم 31 طفلا و20 إمرأة، وإصابة 950 آخرين، وفقا لمصادر طبية. كما قتل ثمانية إسرائيليين بينهم جندي كان في دورية على الحدود مع غزة.