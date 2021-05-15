غزة وإسرائيل: غارة إسرائيلية تدمر مبنى سكنيا يضم مقار وسائل إعلام عالمية منها الجزيرة والأسوشيتدبرس

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، إسرائيل قصفت عدة مبان وأبراج سكنية في غزة خلال الأيام الماضية

انهار مبنى به مكاتب وكالات وقنوات إعلامية في قطاع غزة بعد ضربة إسرائيلية استهدفته.

ويضم برج الجلاء في غزة مكاتب وكالة أسوشيتيد برس، أكبر وكالة إخبارية أمريكية، وقناة الجزيرة الإخبارية القطرية ومكاتب شبكات تليفزيوينة عالمية أخرى.

ودافع الجيش الإسرائيلي عن قصف المبنى السكني قائلا إنه "حذر" السكان و "أعطاهم متسعا من الوقت لإخلائه".

ويحتوي البرج أيضًا على عدد من الشقق والمكاتب الأخرى.

وقال أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلين في تغريدة على تويتر، إن المبنى متعدد الطوابق يحتوي على "منشآت عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، تتستر خلف المكاتب الإعلامية".

وقصفت إسرائيل من قبل أبراج سكنية ومبان في غزة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية من جانب حماس وفصائل فلسطينية أخرى، مما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وانهار من قبل برج الجوهرة وبرج أبو هنادي في غزة، مما أدى لوقوع ضحايا ومصابين.

قالت السلطات الصحية في غزة إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في الساعات الأولى من صباح السبت في مخيم للاجئين غربي قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، مدير الشؤون الصحية في غزة، إنها "مذبحة لنساء وأطفال في منازلهم أودت بحياة أربعة أطفال وعدد من النساء".

وأطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ في اتجاه مدينة بئر سبع جنوبي إسرائيل.