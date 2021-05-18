بالصور: دمار ومآس مع تواصل العنف بين إسرائيل وغزة

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استمرار إطلاق الصواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل دفع آلاف العائلات إلى الاختباء في الملاجئ. هذه الصورة لطفلة في ملجأ ضد القنابل في مدينة عسقلان، التي شهدت الجانب الأكبر من القصف.