بالصور: دمار ومآس مع تواصل العنف بين إسرائيل وغزة

تتواصل أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، متسببة في المزيد من الدمار والمآسي.
صدر الصورة، Reuters
مصنع يحترق في غزة بعد إصابته بقذائف إسرائيلية
صدر الصورة، Getty Images
إسرائيل تقول إن غاراتها على غزة تضرب أهدافا عسكرية، ولكن الأضرار طالت خطوط الكهرباء والغاز وبعض الطرق الرئيسية. في هذه الصورة فلسطيني يبكي فوق أنقاض منزله الذي سوّته غارة جوية بالأرض، ما تسبب في مقتل أفراد من عائلته.
يوم الأحد كان الأشد دموية منذ اندلاع القتال، إذ قُتل عشرات الفلسطينيين بعدما ضربت غارات جوية شارعا مزدحما وأدت إلى انهيار عدد من المباني.
استمرار إطلاق الصواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل دفع آلاف العائلات إلى الاختباء في الملاجئ. هذه الصورة لطفلة في ملجأ ضد القنابل في مدينة عسقلان، التي شهدت الجانب الأكبر من القصف.
إسرائيلية تتفقد الأضرار التي لحقت ببيتها في مدينة أشدود بعد هجوم صاروخي
صدر الصورة، AFP
تشير تقارير إلى أن نظام "القبة الحديدية" الدفاعي اعترض 90 في المئة من الصواريخ الفلسطينية. هذه صورة لبيت آخر تضرر في أشدود.
صدر الصورة، EPA
أعمال العنف امتدت إلى الضفة الغربية، إذ وقعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. هؤلاء فلسطينيات يتابعن تشييع جنازة أحد القتلى في الضفة الغربية.
رياض انتشل من تحت الأنقاض في غزة رفقة ابنته سوزي البالغة من العمر 6 أعوام.
فلسطينيون في مستشفى الشفاء في غزة يبكون مقتل اثنين من أقاربهم.
هذه المرأة تتفقد الخسائر في بيتها في عسقلان وتشاهد تغطية الأحداث في التلفزيون.
رجل في غزة يبكي مقتل ابنته البالغة من العمر 12 عاما.
إسرائيليون يبكون جنديا قُتل في القصف