غزة وإسرائيل: أكثر من 100 غارة جوية على القطاع رغم الحديث عن هدنة مرتقبة

قبل 2 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، القصف تواصل على غزة جوا وبحرا طوال الليل.

تعرض قطاع غزة مرة أخرى لقصف عنيف من الجو والبحر، على الرغم من الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشهد شمال غزة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية. وتقول التقارير إن الزوارق الحربية الإسرائيلية كانت تطلق النار طوال الليل.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا عسكرية، من بينها مخازن أسلحة داخل منازل مسؤولي حماس، وحذرت السكان من ضربات وشيكة.

وأبلغ السكان في القطاع عن حدوث أضرار جسيمة، ولكن لم تحدث وفيات جديدة.

وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت عليها من غزة. وكان عدد تلك الصواريخ أقل مما كان يحدث من قبل.

ومع تصاعد الضغط الدولي على الطرفين للاتفاق على وقف لإطلاق النار، قال مسؤول كبير في حماس لقناة لبنانية إنه يتوقع هدنة يتفق عليها بحلول الجمعة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، إسرائيلي في سديروت يتطلغ إلى آثار صاروخ في بيته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء إن العمليات العسكرية ستستمر على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال له إنه يريد تهدئة كبيرة للتصعيد.