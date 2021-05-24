غزة وإسرائيل: بلينكن يزور الشرق الأوسط لتعزيز وقف إطلاق النار

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن (الاول من اليمين) يبدأ جولة في المنطقة.

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى القدس في زيارة تشمل أيضا رام الله، والقاهرة، وعمان في الفترة من 24 إلى 27 مايو/ أيار 2021.

وتأتي جولة بلينكن بناء على طلب الرئيس جو بايدن، لمناقشة جهود المتابعة الأساسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة.

وسيلتقي الوزير في القدس بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

ومن المقرر أن يجتمع في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، وغيرهما من كبار مسؤولي السلطة.

ثم يتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة، حيث يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

ويختتم الوزير جولته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت قبل أيام جهوداً دبلوماسية مكثفة لإنهاء العنف والمواجهات العسكرية في غزة.

مصر تواصل مباحثات التهدئة

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في رام الله ظهر الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، سامح شكري التقى بعباس في رام الله.

وأكد شكري خلال اللقاء على مواصلة القاهرة مساعيها لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إعادة إحياء مسار السلام، وتقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تويتر إن الزيارة تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الثابت من مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

وكان شكري قد وصل إلى رام الله قادما من عمان، حيث التقى هناك بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد اجتماعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، عقدا بعده مؤتمراً صحفياً.

وأكد الوزيران في المؤتمر موقف بلديهما تجاه القضية الفلسطنية، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وأشرفت مصر على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه فجر الجمعة الماضية، بعد نحو 11 يوما من التصعيد العسكري بين الجانبين.

اعتقالات إسرائيلية

من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 41 فلسطينيا، منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

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وأضاف نادي الأسير في بيان له أن عدد حالات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وداخل الخط الأخضر وصل لأكثر من 2400 معتقل، منذ شهر مايو/ أيار الماضي بينهم نساء، وأطفال.

وأوضح أن الاعتقالات تصاعدت منذ بداية التوتر في القدس الشرقية بعد الـ13 من أبريل/نيسان، ووصل عددها إلى قرابة 550 شخصاً.