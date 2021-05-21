سمير غانم: تشييع جنازة الفنان المصري الراحل بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

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شيّعت جنازة الفنان المصري الراحل سمير غانم عقب صلاة الجمعة اليوم الجمعة من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنان المصري الشهير، وعدد كبير من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وتوفّي غانم أمس الخميس في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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وذاعت شهرة سمير غانم من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة في التليفزيون والمسرح والسينما.

وتمتعت فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي كانت تضم الممثلين الكوميديين الضيف أحمد وجورج سيدهم، بشعبية كبيرة في الستينيات من القرن العشرين.

وقدمت الفرقة الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والإذاعية، كما شاركت في أعمال لكبار نجوم السينما المصرية، مثل فريد شوقي وحسن يوسف، وذلك حتى انفصال الفرقة عقب وفاة الضيف أحمد، الذي كان وراء تأسيسها، في عام 1970.

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ومن أبرز الأعمال المسرحية للفرقة: "طبيخ الملائكة" و"فندق الأشغال الشاقة". ومن الأعمال السينمائية التي شاركت الفرقة فيها "30 يوم في السجن" و"الزواج على الطريقة الحديثة".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل: الرجل الذي عطس، والبعض يذهب للمأذون مرتين؛ ومسرحيات مثل: موسيقى في الحي الشرقي، والمتزوجون والأستاذ مزيكا؛ ومسلسلات مثل: حكاية ميزو، والكابتن جودة.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال مع زوجته وكذلك مع ابنتيه الممثلتين دينا وإيمي.