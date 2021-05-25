شادي أبو زيد: السلطات المصرية تفرج عن المدون الساخر

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صدر الصورة، facebook التعليق على الصورة، نشر شادي أبوزيد (الثاني من اليمين) صورة له على فيسبوك بصحبة أسرته، عقب خروجه من السجن الثلاثاء

أفرجت السلطات المصرية عن المدون الساخر، شادي أبوزيد، بعد أشهر من إعادة حبسه على إثر نشر فيديو "مسيئ للشرطة المصرية".

وترجع واقعة الفيديو إلى مطلع عام 2016، حيث نشر أبوزيد مع ممثل شاب فيديو ساخرا أهديا خلاله أفراد أمن بالونات عبارة عن "واقيات ذكرية"، وهو ما أثار جدلا كبيرا في حينه.

وفي الفيديو ظهر شادي وهو يقدم البالونات لعناصر من قوات الأمن، التي كانت موجودة حول ميدان التحرير وسط القاهرة تحسبا لخروج أي مظاهرات، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الأول وكذلك عيد الشرطة المصرية.

ونشر أبو زيد اليوم الثلاثاء صورة على صفحته على موقع فيسبوك بصحبة أسرته، بعد أن أخلي سبيله وعاد إلى منزله.

وكان أبو زيد قد قضى نحو عامين محبوساً بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وأفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2020 بتدابير احترازية، قبل أن تؤيد محكمة مصرية قرار حبسه لمدة 6 شهور أخرى، وذلك لنشره فيديو "الواقيات الذكرية".