قاسم مصلح الخفاجي: قوة عراقية أمريكية مشتركة تعتقل قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يعد مصلح من أبرز قيادات الحشد الشعبي

أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة عراقية أمريكية مشتركة اعتقلت صباح اليوم الأربعاء قاسم مصلح الخفاجي قائد عمليات غرب الانبار في الحشد الشعبي، في عملية إنزال جوي في منطقة الدورة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

ويعد مصلح من أبرز قيادات الحشد الشعبي. وتشير بعض المصادر إلى أنه متهم بقضايا إرهاب.

وكانت والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء اتهمت مصلح في أكثر من لقاء صحفي بالضلوع في اغتيال ابنها والناشط فاهم الطائي، بعد كشفهما حسب قولها لملفات فساد متورط فيها أثناء عمله في العتبة الحسينية في كربلاء، وهو ما أكده ناشطون مقربون من الوزني والطائي.

وأكدت مصادر في الحشد الشعبي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي الانبار تتهم مصلح بالتورط في عمليات أستهداف القاعدة، كان آخرها الاثنين الماضي، وهجمات ضد قاعدة عين الأسد الجوية.

في الوقت ذاته صرحت هيئة الحشد الشعبي عبر موقعها الرسمي أن "اعتقال مصلح جاء نتيجة منعه في وقت سابق القوات الامريكية من دخول الأراضي العراقية".