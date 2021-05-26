انتخابات الرئاسة السورية: بدء التصويت في مناطق سيطرة الحكومة وسط انتقادات غربية

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انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة السورية في مناطق سيطرتها اليوم.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إن هذه الانتخابات لن تكون "حرة ولا نزيهة".

ويخوض الرئيس السوري بشار الأسد الانتخابات أمام مرشحين اثنين: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية.

ومن المتوقع أن يفوز الأسد، الذي تولى الحكم في عام 2000، بفترة رئاسية جديدة في بلد دمرته أعوام من النزاع الأهلي.

وتسببت أعمال العنف في مقتل مئات الآلاف، كما شردت ملايين السوريين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن عدد الناخبين المسجلين داخل سوريا وخارجها أكثر من 18 مليون شخص.

وتسيطر القوات الحكومية على قرابة ثلثي مناطق سوريا بعدما تغلبت على فصائل معارضة وجماعات جهادية بفضل الدعم الروسي والإيراني.

وقالت الدول الغربية في بيانها إنها تدعم أصوات السوريين كافة، ومن بينهم المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني.