غزة وإسرائيل: رئيس المخابرات المصرية يبحث تعزيز الهدنة مع حماس في القطاع

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يجري مدير المخابرات المصرية محادثات في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية، حماس، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه المسلحون وإسرائيل في الفترة الأخيرة.

ويناقش عباس كامل أيضا إعادة تعمير قطاع غزة الذي لحقت به أضرار جسيمة خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استمرت أياما.

ويُعتقد أن زيارة كامل للقطاع هي الأولى من قبل مسؤول مخابرات مصري كبير منذ نحو عشر سنوات.

وكان كامل قد وصل إلى قطاع غزة بعد محادثات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس.

وقال نتنياهو إن اجتماعهما تناول قضايا الأمن الإقليمي وسبل منع حماس من استخدام المساعدات المدنية لتعزيز قدراتها. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن كامل التقى بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله الأحد وسلمه رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعم القاهرة للفلسطينيين وعباس.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سكان غزة خرجوا في مسيرات تأييد لحماس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في حماس قوله "المناقشة تركز على سبل تدعيم التهدئة وخطط إعادة تعمير غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير". وأضاف أن مسؤولي حماس، بقيادة رئيس قطاع غزة يحيى السنوار، سيحثون القاهرة على الضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها على أبناء القدس و(حي) الشيخ جراح". وكان القتال بين إسرائيل وحماس قد اندلع في 10 مايو/ أيار، واستمر لمدة 11 يوما، وسط غضب فلسطيني من مداهمات الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى والمساعي لإجلاء فلسطينيين من الشيخ جراح بالقدس لإفساح المجال لمستوطنين يهود. وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 253 فلسطينيا قتلوا خلال القتال. وأودت الصواريخ التي أطلقت من غزة بحياة 13 شخصا في إسرائيل. وزينت ملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلام مصرية شوارع في أنحاء القطاع لاستقبال رئيس المخابرات عباس كامل. واصطف مئات الأشخاص خارج مدخل غزة ملوحين بالأعلام المصرية أثناء مرور موكبه. وينظر إلى زيارة كامل على أنها محاولة من القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل وحماس وإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الأحد، بأن السيسي وجه المسؤولين المصريين إلى مواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

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