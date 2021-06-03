فيروس كورونا: بريطانيا تعتزم وضع مصر والبحرين والسودان على قائمة السفر الحمراء

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تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتحتم على جميع القادمين من الدول، المدرجة على "القائمة الحمراء"، إلى بريطانيا الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة.

ومن المتوقع أن يشمل القرار المرتقب بشأن القائمة المعدلة إدراج دول أخرى هي وكوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو.

وتضم القائمة الحمراء حاليا نحو 50 دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.

كما قررت بريطانيا نقل البرتغال من قائمة السفر الخضراء إلى القائمة البرتقالية، ما يعني أنه لا يمكن للناس السفر إلى هناك إلا لأسباب ضرورية.

بينما يتحتم على القادمين من دول القائمة البرتقالية الخضوع لعزل منزلي عشرة أيام مع إجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا بمعرفة السلطات الصحية.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "أنا أتفهم سبب رغبة الناس في السفر، لكن علينا التأكد من أننا نحافظ على سلامة البلاد".

وأضاف هانكوك أن التأكد من توفر لقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة يشكل أولوية بالنسبة لبلاده.