أحزاب المعارضة الإسرائيلية تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نفتالي بينيت سيشغل منصب رئيس الوزراء حتى أغسطس/آب 2023، وحينها سيخلفه يائير لابيد

توصلت أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، قد ينهي فترة حكم بنيامين نتنياهو الذي ظل في منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما.

وأعلن يائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي نجاح تشكيل ائتلاف من 8 فصائل.

وسيشغل رئيس حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، منصب رئيس الوزراء أولا، قبل أن يخلفه لابيد، بموجب اتفاق تناوب بين أطراف الائتلاف.

ويتعين إجراء تصويت في البرلمان قبل أداء الحكومة اليمين.

وقال لابيد في بيان إنه أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين بالاتفاق، مضيفا "أتعهد بأن تعمل هذه الحكومة في خدمة جميع المواطنين الإسرائيليين، الذين صوتوا لصالحها والذين لم يفعلوا ذلك".

وأضاف أنها "ستحترم خصومها وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد وربط جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي".

وفي مذكرته إلى الرئيس، قال لابيد إنه سيرأس الحكومة إلى جانب بينيت، قبل أن يحل محل الأخير كرئيس للوزراء في 27 أغسطس/آب 2023.

ودعا ريفلين البرلمان إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن لإجراء تصويت على الثقة.

أطراف الائتلاف

يش عتيد (هناك مستقبل) - بقيادة يائير لابيد

كاهول لافان - بقيادة بيني غانتس

إسرائيل بيتنا - بقيادة أفيغدور ليبرمان

العمل - بقيادة ميراف ميخائيلي

يمينا - بقيادة نفتالي بينيت

أمل جديد - بقيادة جدعون ساعر

ميرتس - بقيادة نيتسان هورويتز

القائمة العربية - بقيادة منصور عباس

وإذا فشلت الائتلاف في الحصول على دعم الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعدا، فهناك احتمال إجراء انتخابات للمرة الخامسة في غضون عامين.