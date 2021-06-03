مقتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في جريمة ثأر جنوبي مصر

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قوات الشرطة توجهت للقرية لفرض الأمن ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين المتنازعتين

قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون، في حادث ثأر بين عائلتين في إحدى القري جنوبي مصر.

وقع الحادث بين عائلتي السعدية والعوامر في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المعركة اندلعت صباح أمس الأربعاء، إثر مقتل شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة سابقة، فتربصت عائلته بأفراد عائلة القاتل الذين كانوا يستقلون حافلة صغيرة (ميكروباص) مع آخرين، ثم أطلقوا النار عليهم، فأسقطوا 10 قتلى و7 مصابين من بينهم نساء وأطفال.

ويعد هذا الحادث هو الأكثر عنفا الذي تشهده تلك القرية.

وزار اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، مركز شرطة نجع حمادي للوقوف على ملابسات الحادث. وتم الدفع بقوات من الشرطة التي فرضت طوقا أمنيا حول القرية، وحول منازل أفراد العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.

ومشطت قوات الأمن قرية أبو حزام ومناطق الزراعات والجبال المحيطة بها، وتمكنت مساء الأربعاء من اعتقال 15 شخصا متهما بالمشاركة في الجريمة وقطعتي سلاح.