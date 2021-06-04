مصرع 6 أطفال في حريق نشب بمؤسسة عقابية في مصر

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استطاعت أجهزة الإطفاء السيطرة على الحريق الذي راح ضحيته ستة أطفال (صورة أرشيفية)

لقي ستة أطفال مصرعهم في حريق نشب بمؤسسة عقابية للأحداث بمنطقة المرج في شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة العامة المصرية تجري تحقيقات في الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة نحو 20 آخرين.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، إذ قالت وسائل إعلام إن التحقيقات الأولية كشفت عن أنه نجم عن ماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي داخل المؤسسة، مما تسبب في اشتعال النيران في عدد من محتويات العنبر، وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم تتراوح بين 12 سنة إلى 18 سنة.

وبحسب تلك الرواية فإن مشرف المؤسسة ترك الأطفال داخل العنبر، وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق، مما تسبب في مصرع الأطفال، نظرا لعدم تمكنهم من الخروج.