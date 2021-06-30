الجيش اللبناني يقدم رحلات ترفيهية على متن مروحياته لمواجهة الأزمة المالية

قبل ساعة واحدة

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يقدم الجيش اللبناني بدءا من الخميس رحلات جوية ترفيهية على متن مروحياته في سماء البلاد كوسيلة جديدة لمحاولة زيادة تمويله.

ونشر موقع الجيش اللبناني على الإنترنت الإعلان عن جولات جوية لمدة خمس عشرة دقيقة من قاعدتين للجيش في شمالي وشرقي لبنان.

وتبلغ تكلفة الرحلة نحو مائة وخمسين دولارًا تدفع نقدًا.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع هبوط الليرة اللبنانية بشكل حاد أمام الدولار.

وطالت الأزمة الجيش اللبناني أيضا، حيث تم إلغاء اللحوم من وجبات الطعام المقدمة للجنود من الصيف الماضي.

ويواجه الجيش اللبناني صعوبة كبيرة في دفع رواتب الجنود جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها قد تكون واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وستكون الرحلات على متن مروحيات الجيش من طراز روبنسون آر 44 رافين متاحة للركاب الذين تبلغ أعمارهم ثلاثة أعوام فما فوق. ويُسمح لنحو ثلاثة أشخاص بالصعود على متن كل رحلة.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن الهدف هو "تشجيع السياحة اللبنانية بشكل جديد إضافة إلى دعم القوة الجوية".

ولبنان بلا حكومة عاملة منذ انفجار هائل في بيروت في أغسطس/ آب من العام الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

وفشل السياسيون في الاتفاق على تشكيلة وزارية جديدة حتى مع انخفاض الاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية، مما تسبب في نقص الوقود والكهرباء والأدوية.