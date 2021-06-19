انتخابات الرئاسة الإيرانية: فوز إبراهيم رئيسي بأكثر من 62 في المئة من الأصوات

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، إبراهيم رئيسي كان رئيسا للقضاء في إيران وينتمي إلى التيار المحافظ.

تفيد النتائج الرسمية شبه النهائية بفوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران.

وأعلن جمال عارف، مساعد وزير الداخلية الإيراني، أن النتائج تشير إلى أن رئيسي حصل حتى الآن على 17.8 مليون صوت، بينما فاز أقرب منافسيه محسن رضائي، بـ 3.3 مليون صوت، وأيد مليونان و300 ألف ناخب عبد الناصر همتي، واحتل أمير حسين قاضي زاده المرتبة الرابعة بمليون صوت.

وقال عارف إنه جرى تعداد أكثر من 90 في المئة من الأصوات البالغة حوالي 26.8 مليون صوت.

ولم تُعرف حتى الآن بدقة نسبة الإقبال على التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 59 مليونا و 310 الاف و 307 أشخاص.