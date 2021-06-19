الانتخابات الإيرانية: كيف تُحكم إيران بنظام حكم فريد ومعقد؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، ANADOLU AGENCY

يجمع النظام السياسي الإيراني المعقد وغير العادي بين عناصر حكم ديني إسلامي عصري والديمقراطية. وتعمل شبكة من المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى جنبا إلى جنب مع رئيس وبرلمان منتخبين من قبل الشعب.

إليك كيفية عمل النظام السياسي في إيران ومن يمارس السلطة.

المرشد الأعلى

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى منذ عام 1989

يعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وهما آية الله روح الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته آية الله علي خامنئي. وقد وضع الخميني هذا المنصب على رأس الهيكل السياسي الإيراني بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.

والمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية، كما أنه يعين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية. كما تسيطر المؤسسات الخيرية التابعة للمرشد الأعلى، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.

وأصبح آية الله خامنئي المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني عام 1989، وقد واصل إحكام قبضته على السلطة ومواجهة التحديات التي تواجه نظام الحكم.

الرئيس

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، شغل حسن روحاني منصب الرئيس لفترتين متتاليتين

يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.

ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور.

وللرئيس تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، لكن المرشد الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.

واختار الإيرانيون خليفة لحسن روحاني، رجل الدين المعتدل الذي حقق انتصارات ساحقة في آخر استحقاقين رئاسيين ضد معارضيه المتشددين حيث فاز فيهما بأكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، متجنبا جولة الإعادة.

ويجب أولا الموافقة على جميع المرشحين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مكونة من 12 عالم دين وخبير قانوني.

ولقد وافقوا على 7 فقط من أصل 590 شخصا سجلوا ترشحهم للانتخابات، ولم يسمح لأية امرأة بالترشح.

البرلمان

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، للمجلس سلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية

يتم انتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات.

ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم. ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.

وقد حقق المتشددون مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور أكثر من 7 آلاف مرشح محتمل معظمهم من الإصلاحيين والمعتدلين.

مجلس صيانة الدستور

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، آية الله أحمد جنتي هو رئيس كل من مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة

يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذا في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها. كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.

ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل 3 سنوات.

ويهيمن المتشددون على المجلس ومن بينهم رئيس المجلس الحالي آية الله أحمد جنتي.

مجلس خبراء القيادة

صدر الصورة، ANADOLU AGENCY التعليق على الصورة، يتم انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة بالاقتراع الشعبي المباشر كل 8 سنوات

يتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله.

وعلى الرغم من أنه لم يعرف أبدا تحدي المجلس لقرارات المرشد الأعلى، إلا أنه يُنظر إليه على أنه مهم بشكل متزايد بسبب المخاوف المستمرة بشأن صحة آية الله خامنئي البالغ من العمر 82 عاما.

وإذا مات المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية البسيطة.

وتُجرى الانتخابات المباشرة لأعضاء المجلس كل 8 سنوات، وكانت آخر انتخابات في عام 2016 عندما فاز المعتدلون والإصلاحيون بحوالي 60 في المئة من المقاعد بعد أن شغلوا أقل من 25 في المئة من المقاعد في المجلس السابق.

والرئيس الحالي لهذا المجلس هو المتشدد آية الله أحمد جنتي الذي يرأس أيضا مجلس صيانة الدستور.

مجلس تشخيص مصلحة النظام

يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة. والرئيس الحالي هو المتشدد آية الله صادق لاريجاني رئيس مجلس القضاء السابق.

رئيس القضاء

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، إبراهيم رئيسي هو رئيس القضاء منذ عام 2019

يرأس كبير القضاة في إيران، المعين من قبل المرشد الأعلى والذي يرفع التقارير إليه، السلطة القضائية في البلاد، والتي تضمن محاكمها وقضاتها تطبيق القوانين الإسلامية (وتحديد السياسة القانونية). كما يرشح رئيس القضاء، وهو حاليا رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، الأعضاء الستة القانونيين في مجلس صيانة الدستور.

وقد قام القضاء، بالشراكة مع أجهزة الأمن والاستخبارات، بقمع المعارضة بشدة، وكثيرا ما يتهم نشطاء حقوق الإنسان القضاء بالإشراف على محاكمات جائرة لأشخاص يواجهون تهما غامضة تتعلق بالأمن القومي.

الناخبون

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 هي الأدنى منذ ثورة 1979

من بين سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة، هناك حوالي 58 مليون شخص، كل من يزيد عمره عن 18 عاما، مؤهلون للتصويت. ويشكل الشباب جزءا كبيرا من الناخبين حيث تقل أعمار نصف السكان تقريبا عن 30 عاما.

وكانت نسبة إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على الدوام أعلى من 50 في المئة منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 باستثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2020 عندما أحجم الناس عن التصويت وسط استياء متزايد من المؤسسة الدينية وحالة الاقتصاد.

القوات المسلحة

صدر الصورة، ANADOLU AGENCY التعليق على الصورة، يعمل الحرس الثوري بشكل مستقل عن الجيش النظامي

تتألف القوات المسلحة من الحرس الثوري الإسلامي (آي آر جي سي) والجيش النظامي.

وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة للدفاع عن النظام الإسلامي وتوفير ثقل موازن للجيش. وأصبح الحرس الثوري منذ ذلك الحين قوة رئيسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا في إيران، وللحرس الثوري علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.

ولدى الحرس الثوري الإيراني قواته البرية والبحرية والجوية الخاصة به، ويشرف على الأسلحة الاستراتيجية لإيران، كما أنه يسيطر على قوة الباسيج شبه العسكرية، والتي ساعدت في قمع المعارضة المحلية.

ويتم تعيين جميع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والقادة العسكريين في الجيش النظامي الإيراني من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهم مسؤولون أمامه فقط.

مجلس الوزراء

صدر الصورة، ANADOLU AGENCY التعليق على الصورة، يتم شغل المناصب الوزارية الرئيسية بموافقة المرشد الأعلى الذي يملي السياسات الرئيسية أيضا