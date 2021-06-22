قطار الإسكندرية: إصابة 40 شخصا في تصادم قطارين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عينت السلطات المصرية رئيسا جديدا لهيئة السكك الحديد بسبب عدد من حوادث قطارات شهدتها مصر مؤخرا (صورة أرشيفية)

قالت وزارة الصحة المصرية إن 40 شخصا أصيبوا جراء تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الإصابات الناتجة عن الحادث كلها سطحية، ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، أن جرار قطار انحدر عن طريقه، في محطة الإسكندرية، ليصطدم من الخلف بالعربة الأخيرة لقطار آخر.

وأكد بيان الهيئة أن حركة القطارات لم تتأثر، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت عن العمل قائدي القطارين ومساعدين لهما وعاملين في المحطة وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، في التاسع عشر من أبريل/ نيسان الماضي، تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديدية، ضمن حركة تغيرات شملت قيادات في الهيئة، بسبب عدد من حوادث قطارات شهدتها مصر، على مدار الأسابيع التي سبقت ذلك.

حادث قطار حلوان

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بحافلتين بمنطقة حلوان، جنوبي القاهرة.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث أرسلت الوزارة 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيين قريبين، لافتا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.