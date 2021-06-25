الحج 2021: ما تفاصيل قرار السماح للمرأة بالحج دون محرم؟

نسرين حاطوم

مراسلة بي بي سي نيوز عربي لشؤون الخليج – بيروت

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حاجتان في طريقهما إلى غار حراء في جبل النور

الجديد في موسم الحج لهذا العام هو إتاحة أداء فريضة الحج للنساء من دون محرم، وهو ما يعد أحدث قرار في سلسلة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن الراغبات في الحج ممن بادرن إلى التسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام لا يمكنهن إضافة الخال أو العم كمحرم، إذ لا يتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة على المنصّة (أب، أخ، زوج، ابن)، معلّلة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدّمة الطلب.

وإذا سجلت المرأة رغبتها في الحج من دون محرم، ورغبتها بالتعديل لاحقاً وإضافة محرم مسجّل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للراغبة الإضافة وتعديل بيانات المحرم عند ظهور نتائج المقبولين في الحج أي يوم الجمعة (25 يونيو/حزيران)، إذ سيعلن يومها التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج.

"الحج للنساء من دون محرم ليس قراراً جديداً، بل يعود لأيام الرسول"

التعليق على الصورة، الناشطة السعودية أماني العجلان

وحول هذا الموضوع، قالت الباحثة والناشطة الاجتماعية السعودية، أماني العجلان، في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إن هذا القرار ليس جديداً، بل هو مباح شرعاً وهو موجود منذ أيام الرسول محمد، وإن المرأة المسلمة إذا لم يتوفر المحرم تستطيع أن تذهب مع زمرة من النساء إلى الحج أو العمرة.

وأشارت إلى أنها نفسها أدت مناسك العمرة في العام 2015 من دون محرم مع زمرة من صديقاتها لأنه لم يتوفّر محرم لديها آنذاك.

وأضافت الناشطة السعودية أن وجود المحرم مع المرأة في السفر أو الحج أو العمرة هو لحمايتها من أضرار الطريق، لكن الأمور تبدّلت مع تطوّر وسائل النقل البري والجوي التي باتت أكثر أماناً من السابق.

وأكدت الناشطة السعودية أن هذا القرار يشمل المواطنات السعوديات والمقيمات على حد سواء وأنه سيٌعتمد بشكل دائم وليس في موسم الحج الحالي فحسب، وأن ما دفع السلطات السعودية بالتصريح عن هذا القرار هو لتسهيل أمور المسلمين في ظل جائحة كورونا، لاسيما فيما يخص النساء الراغبات بأداء فريضة الحج إذا لم يتوفرّ لديهن محرم.

وقالت: "إن العالم يمر الآن بوباء كورونا التي قد تتوفّر خلالها فرصة الحج للمرأة من دون أن تتوفر تلك الفرصة لزوجها أو لأخيها".

أما عن توقيت القرار فأشارت أماني العجلان إلى أن السبب يعود إلى وباء كورونا، والتي فرضت على السلطات السعودية أن تحدّد عدد الحجاج بستين ألف شخص فقط، وبالتالي كان لا بد من إعطاء فرصة للنساء بالحج من دون محرم.

وعن دور الجمعيات النسائية السعودية في الدفع قدماً نحو هذا القرار قالت العجلان: "هو ليس قراراً حكومياً، لكن السلطات السعودية لجأت إلى إعادة تطبيق ونشر هذا الشرع المتعارف عليه منذ أيام الرسول محمد".

أكثر من نصف مليون مسجّل على منصّة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الالكتروني لموسم الحج لهذا العام، وقالت إن المرحلة الثانية لإعلان نتائج المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج والتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة (25 يونيو/حزيران).

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية فإن عدد المسجلين على المنصّة الإلكترونية بلغ 558,270؛ و59 بالمئة منهم ذكور، في حين بلغت نسبة الإناث 41 بالمئة وينتمين لأكثر من 150 جنسية.

صدر الصورة، حساب وزارة الحج والعمرة على تويتر

وتوزّعت الفئات العمرية للمسجّلين الراغبين بأداء مناسك العمرة على الشكل التالي:

•أقل من عشرين عاماً: 3 بالمئة

•من واحد وعشرين إلى ثلاثين عاماً: 26 بالمئة

•من واحد وثلاثين إلى أربعين عاماً: 38 بالمئة

•من واحد وأربعين إلى خمسين عاماً: 20 بالمئة

•من واحد وخمسين إلى ستين عاماً: 11 بالمئة

•ما فوق الستين عاماً: 2 بالمئة.

ويوم الجمعة سيُختار 60 ألف شخص وفق معايير حدّدتها وزارة الحج والعمرة وهي كالآتي:

•سيكون الفرز بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية

•الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية مع مراعاة الفئات العمرية

•شراء الباقة والسداد خلال ثلاث ساعات من اختيار الباقات تجنّباً للإلغاء

شروط التسجيل على المسار الإلكتروني

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق شروط قبول طلبات الحج وهي:

أن يكون المسجّل سعودياً أو مقيماً فقط، ويبلغ من العمر ما بين 18 إلى 65 عاماً، وخالياً من الأمراض المزمنة وأن يكون حاصلاً على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتّبعة في المملكة العربية السعودية لفئات التحصين (محصّن بجرعتين، أو محصّن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصّن متعافٍ من الإصابة).