قمة بغداد: قادة العراق ومصر والأردن يؤكدون على التعاون والتنسيق المشترك بين بلدانهم

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اختتمت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن والتي جاءت لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام اجتماعه مع العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القادة الثلاثة اتفقوا على "مواصلة التنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية كالملف السوري والليبي وكذلك اليمني والفلسطيني، وعلى صياغة رؤية مشتركة حول هذه القضايا من خلال التعاون والتنسيق من أجل مساعدة أشقائنا في هذه الدول على مواجهة هذه التحديات".

وأضاف الكاظمي قائلاً: "ركزنا على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفقنا على رؤية مشتركة، ونجحنا في الوصول إلى تصورات محددة، ونحن الآن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات، في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي التي طرحها الملك عبدالله الثاني في لقاء القمة السابق".

وعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، قال فيه إن الاجتماع الثلاثي ناقش عدداً من القضايا، من بينها العمل المشترك في مجال الصناعات الدوائية وإنشاء مدن صناعية.

من جانبه، قال الصفدي إن بلاده تقف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات المشتركة. وقال: "إننا ندعم عملية إعادة البناء في العراق وعلاقتنا تقوم على المصالح المشتركة" مؤكداً على ضرورة "إبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية وتبعاتها".

وأكد الصفدي على وقوف عمان إلى جانب مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن العربي المائي.

وتحدث وزير الخارجية المصري عن "وحدة الإرادة والتصميم التي تجمع شعوبنا"، وأعلن أن لقاء القمة المقبل بين القادة الثلاثة سيعقد في القاهرة.

وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى العراق الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.

وتعرضت العلاقات بين العراق ومصر لفترة من الأزمات بعد حرب الخليج الأولى، لكنها تحسنت لاحقا وتبادل البلدان الزيارات بين المسؤولين بشكل رسمي.

طلب أمريكي

وكانت الولايات المتحدة طالبت العراق بتمتين علاقاته بالحكومات العربية في محاولة لمواجهة توسع النفوذ الإيراني، وهذه هي القمة الثالثة بين قادة الدول الثلاث التي تعقد بهدف تعزيز العلاقات الأمنية والتجارية والسياسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قمة بغداد هي الثالثة لقادة الدول الثلاث خلال السنوات الأخيرة

وخلال الأعوام الماضية وقعت مصر والعراق والأردن، اتفاقات للتعاون في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن اللقاء شهد مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والتعاون في مواجهة الأخطار الأمنية، ومكافحة الإرهاب، علاوة على الاستثمارات المشتركة.

وكان القادة الثلاثة قد عقدوا لقاءا مشابها في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي، وكان من المفترض أن يعقد لقاء آخر في بغداد قبل شهرين، لكنه أجل بعد حادث قطار كارثي في مصر.

ووقعت مصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العراق بخصوص قطاعات المواصلات والطاقة والإسكان قبل 4 أشهر، بعدما وافقت الحكومة العراقية نهاية العام الماضي، على إمداد مصر بنحو 12 مليون برميل من النفط الخفيف خلال عام 2021.

وتخطط الحكومة العراقية لبناء خط أنابيب لتوصيل النفط العراقي، إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.