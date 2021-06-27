المحكمة الجنائية الدولية: السودان يوافق على تسليم المتهمين بجرائم حرب في دارفور

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، القرار جاء بعد لقاء المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بالمسؤولين في السودان.

وافق السودان على تسليم المسؤولين في الحكومة السابقة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وحتى الآن، لم يعلن السودان عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تسليمهم.

وكانت الحكومة السودانية قد وعدت بالفعل بتسليم الرئيس السابق عمر البشير الذي كان في السلطة خلال فترة الصراع لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وقد أطيح بالبشير من قبل الجيش بعد احتجاجات شعبية في 2019 وهو يقضي الآن فترة عقوبة بالسجن بتهم الفساد.

وكانت الحرب في دارفور قد تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في السنوات الأخيرة.

فقد قتل على الأقل 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية والتي اندلعت في 2003. واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.

يأتي قرار السودان بعد أسابيع من زيارة فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تغادر منصبها قريباً، إلى البلاد ودعوتها قادة السودان إلى تسليم جميع الأشخاص المطلوبين ومن بينهم البشير، البالغ من العمر 77 عاماً. وهو أول شخص يوجه له الاتهام من جانب المحكمة الدولية بارتكاب جرائم إبادة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة من الجو لمنطقة دارفور

وتضم قائمة المسؤولين السابقين الآخرين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية كلاً من وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون.

وقالت الوزيرة في الحكومة الاتحادية بثينة دينار أمس السبت إن قرار الحكومة كان بالإجماع واستهدف ترسيخ السلام والاستقرار في البلاد.