مظاهرات السودان: الخرطوم تتأهب لاحتجاجات في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية

قبل 52 دقيقة

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في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة الشعبية في السودان، التي أنهت حكما ديكتاتوريا استمر 30 عاما، تتأهب العاصمة الخرطوم لاحتجاجات.

وكانت الحكومة الانتقالية قد حصلت على دعم من مؤسسات إقراض دولية بعد أن طبقت إصلاحات اقتصادية قاسية.

وقد وافق صندوق النقد الدولي الثلاثاء على تقديم قرض بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان.

لكن مع ارتفاع معدل التضخم ورفع الدعم عن الوقود، يواجه الكثير من السودانيين صعوبات في الوفاء باحتياجاتهم.

وهناك مخاوف من محاولة قوى موالية للنظام السابق عرقلة الإجراءات التي تُتخذ باتجاه التحول الديمقراطي.

ودعت أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية إلى احتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة والسلام.

ومن أبرز الجهات التي دعت للتظاهر تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعى وأحزاب ذات توجهات إسلامية محسوبة على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وتقول الجهات الداعية للاحتجاجات إن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق مطالب السودانيين في العدالة والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية.

واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات باعتقال عدد من قيادات حزب البشير بعد اتهامهم بالسعي لنشر الفوضى والعنف بالتزامن مع المظاهرات، حسبما أفاد مراسل بي بي سي عربي في الخرطوم محمد محمد عثمان.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.