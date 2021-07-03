فيروس كورونا: السعودية تعلق الرحلات الجوية مع ثلاث دول بينها الإمارات بسبب سلالة "دلتا"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قرار تعليق الرحلات الجوية سيدخل حيز التنفيذ مساء الأحد

أعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية إلى ثلاث دول، من بينها دولة الإمارات، في خطوة تستهدف الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بحسب وزارة الداخلية السعودية.

يأتي هذا الإجراء بعد سبعة أسابيع على سماح المملكة لمواطنيها الذين تلقوا تطعيماً كاملاَ ضد الفيروس بالسفر إلى خارج البلاد، وذلك بعد حظر استمر أكثر من عام.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة مساء الأحد، مضيفاً بأن المواطنين الذين يصلون إلى البلاد قبل بدء سريان الإجراءات لن يضطروا إلى الالتزام بالحجر الصحي.

وتعتبر الإمارات، وبخاصة إمارة دبي، من وجهات الاستجمام الرئيسية للمواطنين السعوديين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن مسؤول وزارة الداخلية قوله إن الرحلات الجوية من وإلى الإمارات، إلى جانب الرحلات الجوية إلى إثيوبيا وفيتنام سيتم تعليقها اعتباراً من يوم غد الأحد.

وسيتم كذلك تعليق الرحلات القادمة من إثيوبيا وفيتنام وأفغانستان، باستثناء الرحلات التي تحمل أشخاصاً من غير المواطنين السعوديين والذين أمضوا فترة 14 يوماً خارج تلك الدول قبل وصولهم إلى السعودية، وذلك بحسب المسؤول نفسه.

وأضافت الوكالة السعودية بأنه سيتعين على المواطنين السعوديين والمقيمين العائدين من تلك الدول الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وسيمنع المواطنون السعوديون، بموجب القرار، من "السفر المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات".

وقالت إن القرار اتخذ بسبب "انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كوفيد-19" دون أن تذكر بشكل صريح سلالة "دلتا" التي أخذت بالظهور بشكل متزايد عالمياً.

وتعتبر سلالة "دلتا"، التي ظهرت لأول مرة في الهند وتنتشر الآن في أكثر من 85 دولة، أكثر النسخ المعروفة من فيروس كوفيد-19 نقلاً للعدوى.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سجلت حالات إصابة بسلالة"دلتا"، وعلقت الرحلات الجوية من الهند وإليها.

و سجلت السعودية أكثر من 490 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها قرابة 7,850 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.

التعليق على الصورة، السماح لحوالي 60 ألف شخص من داخل المملكة بأداء مناسك الحج والأولوية لمن لم يحج خلال 5 سنوات

وكانت السعودية قد فرضت قيوداً على موسم الحج لهذا العام وأعلنت في وقت سابق أنه سيقتصر على مواطنيها والمقيمين داخل المملكة، نظرًا لاستمرار انتشار فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

وقالت وزارة الحج إنه سيُسمح لحوالي 60 ألف شخص فقط بتأدية مناسك الحج هذا العام، وستتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما وجميعهم تلقوا التطعيم، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت السعودية قد سمحت، في العام الماضي، لألف شخص فقط بأداء فريضة الحج بسبب الوباء.