حريق في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، (أرشيف) ميناء جبل علي في دبي

أعلنت السلطات في إمارة دبي السيطرة على حريق اندلع في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على تويتر، أن الحريق اندلع عقب انفجار إحدى الحاويات.

ولا توجد وفيات أو إصابات من جراء الحادث، بحسب المكتب الإعلامي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سكان في المنطقة المحيطة أن الانفجار أدى إلى اهتزاز نوافذ وأبواب في منازلهم.

وأفاد مراسل لوكالة رويترز بأن سيارتي إطفاء وسيارات طوارئ أخرى شوهدت تتجه جنوبي دبي إلى موقع الحادث.

وتعتبر مثل هذه الأحداث نادرة في الإمارة الخليجية.

ونقلت فرانس برس عن كليمنس ليفايكس، الذي يقيم بالقرب من موقع الانفجار: "كنت بالخارج على الشرفة. رأى صديقي شيئا أصفر يقترب (مثل) الشمس. التقطت الصورة وبعد ذلك سمعنا صوتا".

وقال مقيم آخر بالقرب من ميناء جبل علي: "رأيت النوافذ تهتز"، بحسب فرانس برس.