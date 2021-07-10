سليمان الريسوني: السجن خمس سنوات للصحفي المغربي بتهمة الاعتداء الجنسي وأنصاره يقولون إن الدوافع سياسية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقفة احتجاجية في الدار البيضاء تطالب بالإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر راضي.

قضت محكمة في المغرب بالسجن خمس سنوات على صحفي التحقيقات المغربي سليمان الريسوني بتهمة الاعتداء الجنسي على رجل آخر.

وينفي الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، التهمة الموجهة إليه وهو مضرب عن الطعام منذ 93 يوماً. ولم يمثُل الريسوني أمام المحكمة وقت صدور القرار.

ويقول أنصاره إن القضية تُحركها دوافع سياسية وهي جزء من حملة تشهير رسمية تستهدف صحفيين وناشطين ينتقدون الحكومة. لكن المغرب يقول إن الجهاز القضائي لديه يتمتع بالاستقلالية.

كان الريسوني البالغ من العمر 49 عاماً رهن الاحتجاز منذ مايو/ أيار 2020 بعد أن اتهمه ناشط مثلي بالاعتداء الجنسي عليه.

وبدأ الريسوني إضراباً عن الطعام في أبريل/ نيسان الماضي مطالباً بأن يتم الإفراج عنه مؤقتاً.

لكن المحاكم المغربية رفضت جميع طلباته المتعلقة بالإفراج عنه، على الرغم من وجود حملة ضغط بهذا الخصوص على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر قاض بمثول الريسوني أمام المحكمة لسماع قرارها.

لكن الصحفي قال إنه لن يمثل أمام المحكمة إلا إذا نقل داخل سيارة إسعاف وأعطي كرسياً متحركاً.

ووصف محاميه مولود قنديل قرار المحكمة بأنه "مجزرة قضائية"، وتساءل قائلاً: "كيف يمكنك أن تدين متهماً في غيابه؟"

وقال الريسوني، الذي لديه سجل حافل من الصراع مع السلطات، إنه فقد 35 كيلوغراماً من وزنه، معظمه منذ أن بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على "الظلم الكبير" الذي يمثله احتجازه.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، سليمان الريسوني: الصحفي المغربي في وضع صحي حرج بعد شهرين من الإضراب عن الطعام

كانت محاكمته قد بدأت في فبراير/ شباط الماضي لكنها تأجلت عدة مرات لأسباب من بينها المخاوف المتعلقة بوضعه الصحي.

وبدا الريسوني في آخر مرة ظهر فيها في المحكمة نحيل الجسم.

مطالبات بإطلاق سراحه

وقد دعت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الصحفية إلى إطلاق سراحه، بينما اتهم ناشطون الحكومة المغربية بمحاولة إسكات الصحفيين، من خلال استخدام تهم متعلقة بالجنس في معظم الأحيان.

وكانت هاجر الريسوني، وهي ابنة شقيق سليمان، وتعمل صحفية في الصحيفة نفسها، قد حُكم عليها في 2019 بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج ولقيامها بعملية "إجهاض غير قانوني" وذلك قبل أن تحصل على عفو من الملك محمد السادس.

ويقبع صحفي آخر يدعى عمر راضي في السجن الانفرادي منذ العام الماضي بتهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وتقويض أمن البلاد، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.