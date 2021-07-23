بطلات عربيات في طريقهنّ إلى أولمبياد طوكيو... لنتعرّف عليهنّ
ستشارك 134 رياضيّة عربيّة بأولمبياد طوكيو 2020؛ 49 رياضّية منهنّ من مصر؛ 28 من تونس؛ 15 من المغرب؛ 13 من الجزائر؛ 7 من البحرين والـ22 البقية من دول عربيّة أخرى.
الصحفي في بي بي سي، عمرو فكري، المتخصص بالمواضيع الرياضيّة أعدّ هذه اللمحة عن 10 أبرز اللاعبات العربيّات المشاركات في هذه البطولة العالمية:
إيناس بوبكري (تونس)
مبارزة تبلغ من العمر 32 عاماً، تشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة بعد أولمبياد بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.
كانت أول تونسية تفوز بميدالية في المبارزة عندما حققت إحدى برونزيات تونس الثلاث في البرازيل.
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فازت بـ 13 ميدالية ذهبية في بطولات أفريقيا منها آخر 12 بطولة متتالية. تزوجت مبارزاً فرنسياً حصل بدوره على ميدالية في أولمبياد ريو.
مروى العمري (تونس)
مصارعة تبلغ من العمر 32 عاماً، تشارك للمرة الرابعة على التوالي في الأولمبياد، وحصلت على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لتصبح أول لاعبة أفريقية تفوز بميدالية أولمبية في المصارعة، كما فازت ببطولة أفريقيا 11 مرة.
توفي والدها حين كانت في التاسعة من عمرها، ولكسب قوتها، كانت تساعد والدتها في صناعة الخبز.
أنس جابر (تونس)
شاركت لاعبة التنس ابنة الـ26 عاماً في الأولمبياد مرة واحدة سابقاً، وخسرت في الدور الأول، لكنها تدخل هذه النسخة بطموحات مرتفعة وهي المصنفة 24 على مستوى العالم، واستطاعت تحقيق انتصارات عديدة على لاعبات مصنفات بين العشرة الأول في العالم.
ووصلت إلى ربع نهائي بطولة غراند سلام، وينتظر منها الكثيرون المنافسة على الوصول للمربع الذهبي في الأولمبياد إن أمكن، مع تحقيقها عدّة أرقام القياسية على المستوى العربي والأفريقي.
راي باسيل (لبنان)
من المقرر أن تحمل الرامية ذات الـ 32 عاماً علم لبنان في حفل افتتاح الأولمبياد، وهي الأكثر خبرة في بعثة بلدها، إذ تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.
حققت العديد من الميداليات في بطولات عالمية وإقليمية مختلفة، وتطمح لتحقيق خامس ميدالية أولمبية في تاريخ لبنان والأولى منذ أكثر من 40 عاماً.
دانا حسين (العراق)
عداءة تبلغ من العمر 35 عاماً، تأهلت سابقاً لأولمبياد 2008، وكانت حاملة علم العراق في افتتاح أولمبياد 2012. تتأهل الآن لأولمبياد طوكيو في سباق 100 متر.
كانت اللاعبة الوحيدة ضمن البعثة العراقية في أولمبياد بكين التي تتدرب داخل العراق رغم تآكل البنية التحتية بفعل الحرب فيه. وكانت تعبر مناطق قتال عند توجهها للتدريب، كما كادت تتعرض لإطلاق نار.
هند ظاظا (سوريا)
ستدخل اللاعبة الصغيرة التاريخ بمشاركتها في أولمبياد طوكيو، وهي في الثانية عشرة من العمر فقط. ولم يتأجل الأولمبياد العام الماضي بسبب وباء كورونا، كانت ستكون خامس أصغر لاعبة في تاريخ الأولمبياد الحديث، والأصغر منذ عام 1968.
بدأت هند لعب تنس الطاولة وهي في الخامسة من العمر، وكانت أول مشاركة دولية لها عام 2016. هي أول سورية تشارك في الأولمبياد عبر التصفيات المؤهلة وليس ببطاقة دعوة.
جوليانا الصادق (الأردن)
تبلغ لاعبة التايكوندو 26 عاماً، وستشارك في الأولمبياد لأول مرة.
تطمح لتحقيق ميدالية ذهبية كتلك التي نالها مواطنها وزميلها في الرياضة نفسها أحمد أبو غوش، في ريو دي جانيرو، وكانت أول ميدالية في تاريخ البلاد في الألعاب الأولمبية.
فازت بـ14 بطولة مفتوحة عالمياً، وبثلاث بطولات آسيوية، وفي رصيدها 22 ميدالية. وهي أول أردنية في التاريخ تفوز بميدالية في إحدى بطولات الجائزة الكبرى.
هداية ملاك (مصر)
فازت لاعبة التايكوندو ذات الـ28 عاماً، بعدة ميداليات قاريّة وإقليمية، منها برونزية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016. كانت بذلك أول رياضيّة تفوز بميدالية أولمبية لمصر في التايكوندو، وثاني لاعبة تايكوندو مصرية تفوز بميدالية أولمبية بعد تامر بيومي في أثينا 2004.
هي ثالث شابة تفوز بميدالية أولمبية في تاريخ مصر، وواحدة من فائزَيْن بميدالية أولمبية يمثلان مصر في الألعاب الحالية، بجانب المبارز علاء أبو القاسم، وهي إحدى المرشحات لحمل علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو.
جيانا فاروق (مصر)
لاعبة كاراتيه تبلغ من العمر 26 عاماً، انضمت لمنتخب مصر منذ عشر سنوات، وفازت ببطولات عالمية وقارية متنوعها، وببطولة العالم مرتين.
مع ضمّ الكاراتيه لأول مرة للائحة المسابقات الأولمبية، تعدّ فاروق من المرشحين العرب للفوز بميدالية ذهبية أو على الأقل فضية في أولمبياد طوكيو.
الثنائي هادية حسني وضحى هاني (مصر)
شاركت هادية حسني (33 عاماً) في الأولمبياد مرتين في بكين 2008 ولندن 2012، وهي أول أفريقية تحقق فوزاً في أي مباراة بالريشة الطائرة في تاريخ الأولمبياد، وأصبحت نائبة في البرلمان المصري في الدورة الحالية. تشارك هادية في الأولمبياد في منافسات زوجي السيدات مع ضحى هاني، وكل منهما فازت بأكثر من 20 ميدالية متنوعة في البطولات الأفريقية.
أما ضحى هاني (24 عاماً) فتدخل التاريخ هذه الدورة كأول لاعبة في العالم تشارك في ثلاث منافسات مختلفة في الألعاب الأولمبية، وهي الفردي وزوجي السيدات والزوجي المختلط. وكانت قد ضحت بالمشاركة في أولمبياد ريو 2016 بسبب رفض وزارة التربية والتعليم المصرية تأجيل اختبارات الثانوية العامة لها.
وهذه القائمة الكاملة لأسماء اللاعبات المشاركات بهذه الدورة:
1أمل آدم مصر القوس والسهم
2هنا هيكل مصر السباحة التوقيعية
3ليلى علي مصر السباحة التوقيعية
4جيداء شرفمصرالسباحة التوقيعية
5نورا عزميمصرالسباحة التوقيعية
6فريدة رضوانمصرالسباحة التوقيعية
7مريم مغربيمصرالسباحة التوقيعية
8شهد سامرمصرالسباحة التوقيعية
9أمنية عزتمصرالسباحة التوقيعية
10بسنت حميدةمصرألعاب القوى
11ضحى هانيمصرالريشة الطائرة
12هادية حسنيمصرالريشة الطائرة
13سما أحمد مصرالكانوي
14ابتسام زايدمصرالدراجات
15مها جودة مصر الغطس
16ندى حافظمصرالسلاح
17يارا الشرقاويمصرالسلاح
18نورا منير مصرالسلاح
19نهى هانيمصرالسلاح
20مريم الزهيريمصرالسلاح
21لجين السيدمصرالجمباز
22بولينا فودةمصرالجمباز
23سلمى صالحمصرالجمباز
24ملك سليممصرالجمباز
25تيا صبحي مصرالجمباز
26حبيبة مرزوقمصرالجمباز
27زينة إبراهيممصرالجمباز
28ماندي محمدمصرالجمباز
29ملك حمزةمصرالجمباز
30جيانا فاروقمصرالكاراتيه
31فريال عبد العزيزمصرالكاراتيه
32رضوى سيدمصرالكاراتيه
33هايدي مرسيمصرالخماسي الحديث
34أميرة قنديلمصرالخماسي الحديث
35خلود منسيمصرالشراع
36مادجي عشماويمصرالرماية
37الزهراء محمدمصرالرماية
38رضوى السيدمصرالرماية
39هالة الجوهريمصرالرماية
40فريدة عثمانمصرالسباحة
41فرح عبد العزيزمصرتنس الطاولة
42يسرا أشرفمصرتنس الطاولة
43دينا مشرفمصرتنس الطاولة
44نور عبد السلاممصرالتايكوندو
45هداية ملاكمصرالتايكوندو
46ميار شريفمصرالتنس
47بسملة السلمونيمصرالثلاثي
48إيناس مصطفىمصرالمصارعة
49سمر عامر مصرالمصارعة
50مروى بوزيانيتونسألعاب القوى
51رحاب الوليدتونسالقوس والسهم
52خلود حليميتونسالملاكمة
53مريم حمرانيتونسالملاكمة
54عفاف بن إسماعيلتونسالكانوي
55خلود ساسيتونسالكانوي
56إيناس بوبكريتونسالسلاح
57سارة بسباستونسالسلاح
58أميرة بن شعبانتونسالسلاح
59ياسمين دغفوستونسالسلاح
60نادية بن عزيزيتونسالسلاح
61غفران خليفيتونسالجودو
62نهال شيخ روحوتونسالجودو
63نهال الأندلسيتونسالجودو
64نور الهدى الطيبتونسالتجديف
65خديجة كريميتونسالتجديف
66رانيا رحاليتونسالشراع
67آية قزقز تونسالشراع
68سارة قزقز تونسالشراع
69ألفة الشارنيتونسالرماية
70فدوى غارسيتونستنس الطاولة
71أنس جابر تونسالتنس
72نهى الأندلسيتونسرفع الأثقال
73شيماء رحمونيتونسرفع الأثقال
74سارة حمديتونسالمصارعة
75سوار بوستةتونسالمصارعة
76مروى العمريتونسالمصارعة
77زينب الصغيرتونسالمصارعة
78رباب العرافيالمغربألعاب القوى
79رقية المقيمالمغربألعاب القوى
80رباب شضارالمغربالملاكمة
81أميمة بلحبيبالمغربالملاكمة
82خديجة المرضيالمغربالملاكمة
83سيليا جودارالمغربالكانوي
84مها الحديويالمغربالجولف
85سمية إيراويالمغربالجودو
86أسماء نيانغالمغربالجودو
87ابتسام صدينيالمغربالكاراتيه
88سارة فرانكارتالمغربالتجديف
89ابتسام مريغيالمغربالرماية
90لينا خيارة المغربالسباحة
91أميمة البوشتيالمغربالتايكوندو
92ندى لعرج المغربالتايكوندو
93لبنى بنحجةالجزائرألعاب القوى
94رميساء بوعلامالجزائرالملاكمة
95إيمان خليفالجزائرالملاكمة
96إشراق شايبالجزائرالملاكمة
97أميرة خريسالجزائرالكانوي
98مريم مباركيالجزائرالسلاح
99كوثر محمد بلكبيرالجزائرالسلاح
100صونيا عسلةالجزائرالجودو
101لمياء معطوبالجزائرالكاراتيه
102أمينة بريشيالجزائرالشراع
103هدى شعبيالجزائرالرماية
104أمل مليح الجزائرالسباحة
105سعاد شرواطيالجزائرالسباحة
106أمينة يوسف جمالالبحرينألعاب القوى
107وينفريد يافيالبحرينألعاب القوى
108كالكيدان جيزاهيجنالبحرينألعاب القوى
109يونيس تشومباالبحرينألعاب القوى
110تيجيتو داباالبحرينألعاب القوى
111مريم حسانيالبحرينالرماية
112نور طه البحرينالسباحة
113عليا بوشناقالأردنألعاب القوى
114أسما أبو ربيعالأردنالرماية
115جوليانا الصادقالأردنالتايكوندو
116تاليتا بقلة الأردنالسباحة
117راي باسيللبنانالرماية
118ماري خوريلبنانالسباحة
119محاسن فتوحلبنانرفع الأثقال
120بشاير عبيد المنوريقطرألعاب القوى
121تلا أبو جبارةقطرالتجديف
122دانا حسينالعراقألعاب القوى
123فاطمة الكعبيالعراقالرماية
124مضاوي الشمريالكويتألعاب القوى
125لارا دشتي الكويتالسباحة
126زهرة علي محمدجيبوتيألعاب القوى
127هديل عبودليبياألعاب القوى
128إسراء خوجليالسودانالتجديف
129رملة علي الصومالالملاكمة
130ياسمين الدباغالسعوديةألعاب القوى
131فاطمة الحوسنيالإماراتألعاب القوى
132هند ظاظا سورياتنس الطاولة
133ياسمين الريمياليمنالرماية
134هناء بركاتفلسطينألعاب القوى