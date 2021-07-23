بطلات عربيات في طريقهنّ إلى أولمبياد طوكيو... لنتعرّف عليهنّ

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المبارزة التونسية إيناس بوبكري

ستشارك 134 رياضيّة عربيّة بأولمبياد طوكيو 2020؛ 49 رياضّية منهنّ من مصر؛ 28 من تونس؛ 15 من المغرب؛ 13 من الجزائر؛ 7 من البحرين والـ22 البقية من دول عربيّة أخرى.

الصحفي في بي بي سي، عمرو فكري، المتخصص بالمواضيع الرياضيّة أعدّ هذه اللمحة عن 10 أبرز اللاعبات العربيّات المشاركات في هذه البطولة العالمية:

إيناس بوبكري (تونس)

مبارزة تبلغ من العمر 32 عاماً، تشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة بعد أولمبياد بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.

كانت أول تونسية تفوز بميدالية في المبارزة عندما حققت إحدى برونزيات تونس الثلاث في البرازيل.

فازت بـ 13 ميدالية ذهبية في بطولات أفريقيا منها آخر 12 بطولة متتالية. تزوجت مبارزاً فرنسياً حصل بدوره على ميدالية في أولمبياد ريو.

مروى العمري (تونس)

مصارعة تبلغ من العمر 32 عاماً، تشارك للمرة الرابعة على التوالي في الأولمبياد، وحصلت على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لتصبح أول لاعبة أفريقية تفوز بميدالية أولمبية في المصارعة، كما فازت ببطولة أفريقيا 11 مرة.

توفي والدها حين كانت في التاسعة من عمرها، ولكسب قوتها، كانت تساعد والدتها في صناعة الخبز.

أنس جابر (تونس)

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شاركت لاعبة التنس ابنة الـ26 عاماً في الأولمبياد مرة واحدة سابقاً، وخسرت في الدور الأول، لكنها تدخل هذه النسخة بطموحات مرتفعة وهي المصنفة 24 على مستوى العالم، واستطاعت تحقيق انتصارات عديدة على لاعبات مصنفات بين العشرة الأول في العالم.

ووصلت إلى ربع نهائي بطولة غراند سلام، وينتظر منها الكثيرون المنافسة على الوصول للمربع الذهبي في الأولمبياد إن أمكن، مع تحقيقها عدّة أرقام القياسية على المستوى العربي والأفريقي.

راي باسيل (لبنان)

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرامية اللبنانية راي باسيل

من المقرر أن تحمل الرامية ذات الـ 32 عاماً علم لبنان في حفل افتتاح الأولمبياد، وهي الأكثر خبرة في بعثة بلدها، إذ تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

حققت العديد من الميداليات في بطولات عالمية وإقليمية مختلفة، وتطمح لتحقيق خامس ميدالية أولمبية في تاريخ لبنان والأولى منذ أكثر من 40 عاماً.

دانا حسين (العراق)

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العدّاءة العراقية دانا حسين

عداءة تبلغ من العمر 35 عاماً، تأهلت سابقاً لأولمبياد 2008، وكانت حاملة علم العراق في افتتاح أولمبياد 2012. تتأهل الآن لأولمبياد طوكيو في سباق 100 متر.

كانت اللاعبة الوحيدة ضمن البعثة العراقية في أولمبياد بكين التي تتدرب داخل العراق رغم تآكل البنية التحتية بفعل الحرب فيه. وكانت تعبر مناطق قتال عند توجهها للتدريب، كما كادت تتعرض لإطلاق نار.

هند ظاظا (سوريا)

ستدخل اللاعبة الصغيرة التاريخ بمشاركتها في أولمبياد طوكيو، وهي في الثانية عشرة من العمر فقط. ولم يتأجل الأولمبياد العام الماضي بسبب وباء كورونا، كانت ستكون خامس أصغر لاعبة في تاريخ الأولمبياد الحديث، والأصغر منذ عام 1968.

بدأت هند لعب تنس الطاولة وهي في الخامسة من العمر، وكانت أول مشاركة دولية لها عام 2016. هي أول سورية تشارك في الأولمبياد عبر التصفيات المؤهلة وليس ببطاقة دعوة.

جوليانا الصادق (الأردن)

تبلغ لاعبة التايكوندو 26 عاماً، وستشارك في الأولمبياد لأول مرة.

تطمح لتحقيق ميدالية ذهبية كتلك التي نالها مواطنها وزميلها في الرياضة نفسها أحمد أبو غوش، في ريو دي جانيرو، وكانت أول ميدالية في تاريخ البلاد في الألعاب الأولمبية.

فازت بـ14 بطولة مفتوحة عالمياً، وبثلاث بطولات آسيوية، وفي رصيدها 22 ميدالية. وهي أول أردنية في التاريخ تفوز بميدالية في إحدى بطولات الجائزة الكبرى.

هداية ملاك (مصر)

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المصرية هداية ملاك

فازت لاعبة التايكوندو ذات الـ28 عاماً، بعدة ميداليات قاريّة وإقليمية، منها برونزية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016. كانت بذلك أول رياضيّة تفوز بميدالية أولمبية لمصر في التايكوندو، وثاني لاعبة تايكوندو مصرية تفوز بميدالية أولمبية بعد تامر بيومي في أثينا 2004.

هي ثالث شابة تفوز بميدالية أولمبية في تاريخ مصر، وواحدة من فائزَيْن بميدالية أولمبية يمثلان مصر في الألعاب الحالية، بجانب المبارز علاء أبو القاسم، وهي إحدى المرشحات لحمل علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو.

جيانا فاروق (مصر)

لاعبة كاراتيه تبلغ من العمر 26 عاماً، انضمت لمنتخب مصر منذ عشر سنوات، وفازت ببطولات عالمية وقارية متنوعها، وببطولة العالم مرتين.

مع ضمّ الكاراتيه لأول مرة للائحة المسابقات الأولمبية، تعدّ فاروق من المرشحين العرب للفوز بميدالية ذهبية أو على الأقل فضية في أولمبياد طوكيو.

الثنائي هادية حسني وضحى هاني (مصر)

شاركت هادية حسني (33 عاماً) في الأولمبياد مرتين في بكين 2008 ولندن 2012، وهي أول أفريقية تحقق فوزاً في أي مباراة بالريشة الطائرة في تاريخ الأولمبياد، وأصبحت نائبة في البرلمان المصري في الدورة الحالية. تشارك هادية في الأولمبياد في منافسات زوجي السيدات مع ضحى هاني، وكل منهما فازت بأكثر من 20 ميدالية متنوعة في البطولات الأفريقية.

أما ضحى هاني (24 عاماً) فتدخل التاريخ هذه الدورة كأول لاعبة في العالم تشارك في ثلاث منافسات مختلفة في الألعاب الأولمبية، وهي الفردي وزوجي السيدات والزوجي المختلط. وكانت قد ضحت بالمشاركة في أولمبياد ريو 2016 بسبب رفض وزارة التربية والتعليم المصرية تأجيل اختبارات الثانوية العامة لها.

وهذه القائمة الكاملة لأسماء اللاعبات المشاركات بهذه الدورة:

1أمل آدم مصر القوس والسهم

2هنا هيكل مصر السباحة التوقيعية

3ليلى علي مصر السباحة التوقيعية

4جيداء شرفمصرالسباحة التوقيعية

5نورا عزميمصرالسباحة التوقيعية

6فريدة رضوانمصرالسباحة التوقيعية

7مريم مغربيمصرالسباحة التوقيعية

8شهد سامرمصرالسباحة التوقيعية

9أمنية عزتمصرالسباحة التوقيعية

10بسنت حميدةمصرألعاب القوى

11ضحى هانيمصرالريشة الطائرة

12هادية حسنيمصرالريشة الطائرة

13سما أحمد مصرالكانوي

14ابتسام زايدمصرالدراجات

15مها جودة مصر الغطس

16ندى حافظمصرالسلاح

17يارا الشرقاويمصرالسلاح

18نورا منير مصرالسلاح

19نهى هانيمصرالسلاح

20مريم الزهيريمصرالسلاح

21لجين السيدمصرالجمباز

22بولينا فودةمصرالجمباز

23سلمى صالحمصرالجمباز

24ملك سليممصرالجمباز

25تيا صبحي مصرالجمباز

26حبيبة مرزوقمصرالجمباز

27زينة إبراهيممصرالجمباز

28ماندي محمدمصرالجمباز

29ملك حمزةمصرالجمباز

30جيانا فاروقمصرالكاراتيه

31فريال عبد العزيزمصرالكاراتيه

32رضوى سيدمصرالكاراتيه

33هايدي مرسيمصرالخماسي الحديث

34أميرة قنديلمصرالخماسي الحديث

35خلود منسيمصرالشراع

36مادجي عشماويمصرالرماية

37الزهراء محمدمصرالرماية

38رضوى السيدمصرالرماية

39هالة الجوهريمصرالرماية

40فريدة عثمانمصرالسباحة

41فرح عبد العزيزمصرتنس الطاولة

42يسرا أشرفمصرتنس الطاولة

43دينا مشرفمصرتنس الطاولة

44نور عبد السلاممصرالتايكوندو

45هداية ملاكمصرالتايكوندو

46ميار شريفمصرالتنس

47بسملة السلمونيمصرالثلاثي

48إيناس مصطفىمصرالمصارعة

49سمر عامر مصرالمصارعة

50مروى بوزيانيتونسألعاب القوى

51رحاب الوليدتونسالقوس والسهم

52خلود حليميتونسالملاكمة

53مريم حمرانيتونسالملاكمة

54عفاف بن إسماعيلتونسالكانوي

55خلود ساسيتونسالكانوي

56إيناس بوبكريتونسالسلاح

57سارة بسباستونسالسلاح

58أميرة بن شعبانتونسالسلاح

59ياسمين دغفوستونسالسلاح

60نادية بن عزيزيتونسالسلاح

61غفران خليفيتونسالجودو

62نهال شيخ روحوتونسالجودو

63نهال الأندلسيتونسالجودو

64نور الهدى الطيبتونسالتجديف

65خديجة كريميتونسالتجديف

66رانيا رحاليتونسالشراع

67آية قزقز تونسالشراع

68سارة قزقز تونسالشراع

69ألفة الشارنيتونسالرماية

70فدوى غارسيتونستنس الطاولة

71أنس جابر تونسالتنس

72نهى الأندلسيتونسرفع الأثقال

73شيماء رحمونيتونسرفع الأثقال

74سارة حمديتونسالمصارعة

75سوار بوستةتونسالمصارعة

76مروى العمريتونسالمصارعة

77زينب الصغيرتونسالمصارعة

78رباب العرافيالمغربألعاب القوى

79رقية المقيمالمغربألعاب القوى

80رباب شضارالمغربالملاكمة

81أميمة بلحبيبالمغربالملاكمة

82خديجة المرضيالمغربالملاكمة

83سيليا جودارالمغربالكانوي

84مها الحديويالمغربالجولف

85سمية إيراويالمغربالجودو

86أسماء نيانغالمغربالجودو

87ابتسام صدينيالمغربالكاراتيه

88سارة فرانكارتالمغربالتجديف

89ابتسام مريغيالمغربالرماية

90لينا خيارة المغربالسباحة

91أميمة البوشتيالمغربالتايكوندو

92ندى لعرج المغربالتايكوندو

93لبنى بنحجةالجزائرألعاب القوى

94رميساء بوعلامالجزائرالملاكمة

95إيمان خليفالجزائرالملاكمة

96إشراق شايبالجزائرالملاكمة

97أميرة خريسالجزائرالكانوي

98مريم مباركيالجزائرالسلاح

99كوثر محمد بلكبيرالجزائرالسلاح

100صونيا عسلةالجزائرالجودو

101لمياء معطوبالجزائرالكاراتيه

102أمينة بريشيالجزائرالشراع

103هدى شعبيالجزائرالرماية

104أمل مليح الجزائرالسباحة

105سعاد شرواطيالجزائرالسباحة

106أمينة يوسف جمالالبحرينألعاب القوى

107وينفريد يافيالبحرينألعاب القوى

108كالكيدان جيزاهيجنالبحرينألعاب القوى

109يونيس تشومباالبحرينألعاب القوى

110تيجيتو داباالبحرينألعاب القوى

111مريم حسانيالبحرينالرماية

112نور طه البحرينالسباحة

113عليا بوشناقالأردنألعاب القوى

114أسما أبو ربيعالأردنالرماية

115جوليانا الصادقالأردنالتايكوندو

116تاليتا بقلة الأردنالسباحة

117راي باسيللبنانالرماية

118ماري خوريلبنانالسباحة

119محاسن فتوحلبنانرفع الأثقال

120بشاير عبيد المنوريقطرألعاب القوى

121تلا أبو جبارةقطرالتجديف

122دانا حسينالعراقألعاب القوى

123فاطمة الكعبيالعراقالرماية

124مضاوي الشمريالكويتألعاب القوى

125لارا دشتي الكويتالسباحة

126زهرة علي محمدجيبوتيألعاب القوى

127هديل عبودليبياألعاب القوى

128إسراء خوجليالسودانالتجديف

129رملة علي الصومالالملاكمة

130ياسمين الدباغالسعوديةألعاب القوى

131فاطمة الحوسنيالإماراتألعاب القوى

132هند ظاظا سورياتنس الطاولة

133ياسمين الريمياليمنالرماية