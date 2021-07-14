التطبيع مع إسرائيل: الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب

14 يوليو/ تموز 2021، 08:42 GMT جدّد في قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، سفير الإمارات محمد الخاجة والرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ

افتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل، في أحدث خطوة تطبيع بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن العام الماضي.

ويقع مقر السفارة في مبنى البورصة الجديد في تل أبيب. وسلط مكان السفارة الواقع في قلب الحي المالي لإسرائيل الضوء على الدور المركزي للتعاون الاقتصادي في الاتفاق بين البلدين، بعدما أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيلبعد مصر والأردن.

ووصف السفير الإماراتي محمد الخاجة افتتاح السفارة، بأنه "معلم مهم في العلاقات المتنامية بين بلدينا".وقال في الحفل الذي حضره الرئيس الإسرائيلي الجديد اسحق هرتزوغ: "الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل دولتان مبتكرتان، ويمكننا تسخير هذا الإبداع للعمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لبلدينا ومنطقتنا".ودعا هرتزوغ إلى توسيع "الاتفاق التاريخي" مع الإمارات "ليشمل الدول الأخرى التي تسعى إلى السلام مع إسرائيل".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مقر السفارة الإماراتية في تل أبيب

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا مجموعة صفقات - تشمل السياحة، والطيران، والخدمات المالية - بعد تطبيع العلاقات في إطار ما يسمى بـ"اتفاقيات ابراهيم" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وجاء حفل الأربعاء، الذي أقيم في بهو مبنى البورصة المكون من طابقين أسفل السفارة، بعدما زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الإمارات نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وافتتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.وأثار قرار الإمارات إقامة علاقات مع إسرائيل في خريف 2020، غضباً فلسطينياً، لأنه أنهى عقوداً من الإجماع العربي على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تطبيع للعلاقات من دون سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين.وبعد الاتفاق الإماراتي، طبعت إسرائيل العلاقات مع البحرين والمغرب والسودان في إطار "اتفاقيات ابراهيم" ذاتها.وسعت إسرائيل والإمارات إلى التأكيد على المكاسب الاقتصادية التي يوفرها التطبيع.