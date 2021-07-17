موسم الحج 2021: كمامات وتباعد اجتماعي بسبب فيروس كورونا

قبل 40 دقيقة

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بدأ الحجاج في الوصول إلى مكة للمشاركة في موسم الحج الثاني من بداية جائحة فيروس كورونا.

ويُتوقع من الحجاج الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

عدد المشاركين أكبر مما كان عليه الحال في عام 2020، لكنه لا يزال أصغر بكثير من السنوات السابقة.

فقد سُمح لـ60 ألف مقيم في السعودية - حصلوا على جرعات لقاح كورونا كاملة - بالمشاركة في الحج، مع اختيار المشاركين من مجموعة عبر الإنترنت ضمت أكثر من 550 ألف متقدم.

ويتعين أن يكون الحاج قد حصل على لقاح كوفيد-19، وأن يتراوح عمره بين 18-65 عامًا، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

والتقطت صور لبعض المشاركين في انتظار وسائل النقل الرسمية، لنقلهم إلى الحرم المكي يوم السبت.

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Reuters

وكان موسم الحج يجذب أكثر من مليوني قبل الوباء، ولكن السلطات السعودية فرضت قيودا على عدد المشاركين لاحتواء كوفيد-19.

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وقالت وزارة الحج السعودية إن موسم العام الحالي يلتزم بأعلى مستويات الاحتياطات الصحية، بسبب الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هشام السعيد، لوكالة فرانس برس: "كل ثلاث ساعات، يدخل 6000 شخص لأداء طواف القدوم. بعد مغادرة كل مجموعة، يتم إجراء عملية التعقيم في الحرم".

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وقال مسؤولون إن الحجاج تم تقسيمهم إلى مجموعات، تتكون كل مجموعة من 20 شخصا، مع تحديد مسارات لتباعد الناس اجتماعيا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 آلاف سعودي فقط شاركوا في موسم الحج الماضي، في يوليو/ تموز عام 2020، ولم يتم الإبلاغ عن حالات تفش كبيرة.

وسجلت المملكة العربية السعودية أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا، و 8000 حالة وفاة خلال الوباء.

وحصل أكثر من 21.5 مليون شخص جرعة لقاح حتى الآن، ولكن تم تطعيم حوالي 10 في المئة فقط من السكان بشكل كامل، وفقًا لأرقام موقع Our World in Data وهو موقع إلكتروني علمي معني بالبيانات المرتبطة بوباء كورونا.