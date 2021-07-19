تفجير مدينة الصدر: قتلى وجرحى في هجوم بعبوة ناسفة في العراق
قتل 19 شخصا وأصيب العشرات في تفجير بالعاصمة العراقية بغداد.
وبحسب مصادر عراقية، فإن عبوة ناسفة استهدفت سوقا في منطقة مدينة الصدر.
ووصفت خلية الإعلام الأمني في العراق تفجير مدينة الصدر بأنه "إرهابي"، مشيرة إلى أنه نفذ بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات.
وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتوقيف مسؤول بارز في الشرطة الاتحادية، وهي الوحدة التي كانت منطقة تفجير مدينة الصدر ضمن نطاق سيطرتها.
وتعد منطقة مدينة الصدر إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظا بالسكان. كما أنها معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
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