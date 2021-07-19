تفجير مدينة الصدر: قتلى وجرحى في هجوم بعبوة ناسفة في العراق

قبل 15 دقيقة

ووصفت خلية الإعلام الأمني في العراق تفجير مدينة الصدر بأنه "إرهابي"، مشيرة إلى أنه نفذ بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتوقيف مسؤول بارز في الشرطة الاتحادية، وهي الوحدة التي كانت منطقة تفجير مدينة الصدر ضمن نطاق سيطرتها.