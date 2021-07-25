تونس: الرئيس يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن النواب

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صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، الرئيس التونسي قيس سعيد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.

وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي - الذي يهيمن على البرلمان - ورئيس الوزراء هشام المشيشي.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد حل البرلمان".