أنباء عن مقتل شخصين في هجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان

قبل 27 دقيقة

قُتل اثنان من أفراد طاقم ناقلة نفط تابعة لشركة إسرائيلية في هجوم تعرضت له السفينة ببحر العرب، حسبما قالت شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية التي تدير الناقلة.

وقالت زودياك ماريتايم إن أحد القتلى بريطاني والآخر روماني.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية تقريرًا سابقًا أصدرته مجموعة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن حادثًا وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس بالقرب من جزيرة مصيرة العمانية، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت شركة زودياك ماريتايم، ومقرها لندن إن الوحدة البحرية المعنية هي الناقلة ميرسر ستريت، التي تديرها ولكنها لا تملكها.

وزودياك ماريتايم جزء من مجموعة زودياك، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، والتي تشمل نشاطات شركاتها الشحن والعقارات والتكنولوجيا والمصارف والاستثمارات.

وصنفت مجلة فوربس عوفر هذا العام في المرتبة 197 على قائمة أغنى شخص في العالم ، بثروة بلغت 11.3 مليار دولار.

وتمتلك شركاته وتشغل أكثر من 160 سفينة.

لكن شركة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي توفر معلومات الأمن البحري ، قالت في وقت سابق إن الحادث ليس عملية قرصنة.

وقالت شركة زودياك على موقعها الإلكتروني إن ميرسر ستريت، ذات الملكية اليابانية، تعرضت لهجوم.

وقالت هيئة النقل البحري البريطانية إن السفينة كانت على بعد حوالي 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) شمال شرق ميناء الدقم العماني عندما تعرضت للهجوم. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن نوع السفينة أو أي شحنة أو لمن تنتمي أو عن الخسائر المحتملة.

ووفقًا لموقع لتتبع السفن، فإن الناقلة متوسطة الحجم كانت متوجهة إلى الفجيرة في الإمارات من دار السلام في تنزانيا.

و تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات على مدى الأشهر الماضية بمهاجمة سفن الطرف الآخر.